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Türkiye Petroller Anonim Ortaklığı 121 personel Alacak

Türkiye Petroller Anonim Ortaklığı 121 personel Alacak. Son başvuru tarihi 7 ağustos 2023

Kaynak : Kamuilan
İlan Giriş : 01 Ağustos 2023 01:24, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2023 01:28
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Türkiye Petroller Anonim Ortaklığı 121 personel Alacak

TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI HAKKINDA DUYURU

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ülkemizin enerji bağımsızlığına giden yolda hız kesmeden arama ve üretim faaliyetlerini sürdürerek, ülkemizin hidrokarbon kaynaklarının milletin emrine sunulması görevini yürütmeye azim ve kararlılıkla devam etmektedir. TPAO'nun yurdun dört bir yanında ve mavi vatanda artan faaliyetlerine bağlı olarak personel ihtiyacı doğmuştur. Bu ihtiyacın karşılanması için TPAO Merkez ve Taşra Teşkilatlarına toplam 121 (Lisans mezunu) personel alımı yapılacaktır.

ALIMLARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

1. Personel alımı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca gerçekleştirilecektir.

2. Başvurular Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu web sitesi www.iskur.gov.trüzerinden 01.08.2023-07.08.2023 tarihleri arasında 7 gün süreyle yapılabilecektir.

3. Personel alımına ilişkin gerekli şartlar ve kontenjan ekli tabloda sunulmaktadır.

İlanen duyurulur.

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