Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemize, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Öğretim Üyeleri kadrolarına başvuracakların; bölümü belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) YDS ve dengi Yabancı Dil Belgeleri ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını vermeleri gerekmektedir.

Başvurular son başvuru tarihi mesai bitimine kadar (saat 17.00'a) posta ve e-posta yoluyla yapılır. Posta yoluyla gönderilecek belgelerin bir örneğinin aşağıdaki e-posta adresine de iletilmesi önemle rica olunur.

Başvurular için posta adresi: Özyeğin Üniversitesi İnsan Kaynakları Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mah. Orman Sok. 34794 Çekmeköy - İSTANBUL

E-posta adresi: ([email protected])

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz.

Duyuru Başlama Tarihi : 31.07.2023

Son Başvuru Tarihi : 14.08.2023

Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31. Maddesi ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanları alınacaktır. Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamındaki koşulları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

Başvuru İçin İstenen Belgeler:

1. Başvuru Formu/ Dilekçesi: Yabancı Diller Yüksekokulu'nun Öğretim Görevlisi başvurusu için (https://www.ozyegin.edu.tr/tr/yabanci-diller-yuksekokulu/scola-olanaklari

adresinden ulaşabilirsiniz.) Adayların başvuru formunu eksiksiz doldurmaları gerekmektedir. Diğer ilanlar için serbest formatta başvuru dilekçesi yazılması yeterlidir. (Dilekçede resmi gazete sayısı, başvurulan fakülte, bölüm ve unvan mutlaka yazılmalıdır)

2. Özgeçmiş ya da YÖK Formatlı Özgeçmiş (Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi başvurusu için, dört A4 sayfayı geçmemelidir ve en az üç referans e-posta ve iletişim bilgileri ile belirtilmelidir. Diğer ilanlar için dört A4 sayfayı geçmemelidir ve varsa en az bir referans e-posta ve iletişim bilgileri ile belirtilmelidir.)

3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4. Öğrenim Belgeleri (Lisans Diploması, Lisans Transkript Belgesi, e-Devlet Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Lisans Mezun Belgesi (Nihai değerlendirme aşamasında Lisans Eğitimi ile ilgili GPA notu için esas alınır.), Tezli Yüksek Lisans diploması, e-Devlet Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yüksek lisans (Tezli) Mezun Belgesi ve varsa Doktora Diploması (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması, denklik belgesinin ibrazı gerekmektedir, e-Devlet'ten alınan belgeler geçerlidir.)

5. ALES Belgesinin Fotokopisi (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir.)

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik'in "MUAFİYET" başlıklı 14'üncü maddesinin 1'inci fıkrasında; " Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz." hükmüne dayanarak ALES merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edecek olan adayların, söz konusu dilekçeyi doldurarak başvuru belgeleri ile birlikte iletmeleri gerekmektedir. Dilekçe örneğine https://www.ozyegin.edu.tr/tr/yabanci-diller-yuksekokulu/scola-olanaklari adresinden ulaşabilirsiniz.

6. YDS ve dengi Yabancı Dil Belgeleri fotokopileri (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir.)

7. Adli Sicil Kaydı Belgesi (e-Devletten alınan belgeler geçerlidir.)

8. Varsa yayınların kopyası

9. Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi başvuruları için erkek adayların askerlikle ilişiğinin olmadığına dair terhis veya muaf olduğunu gösterir belge, Araştırma Görevlisi başvurularında ise erkek adaylar için terhis veya tecil belgesi kopyası

Adayların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar (saat 17.00'a) yukarıda belirtilen evrakları e-posta yoluyla, aşağıdaki adreslere ulaştırmaları gerekmektedir:

Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Öğretim Görevlisi ilanı için: [email protected]

Diğer ilanlar için: [email protected]

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemizin web adresinde (https://www.ozyegin.edu.tr) yayınlanacak olup tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

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