İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 23. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 4-7. maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi alınacaktır.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile birlikte:

1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi,

2. Nüfus cüzdanı, askerlik belgesi, iki adet fotoğraf,

3. Özgeçmiş, ulusal ve uluslararası akademik dergi ve/veya kitaplarda yayımlanmış bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 takım dosyayı, bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilir.

FAKÜLTE: Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

BÖLÜM: Mimarlık Bölümü

AKADEMİK UNVANI: Doktor Öğretim Üyesi

ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI: 1

ÖZEL KOŞULLAR: Mimarlık alanında yurtdışında doktora yapmış olmak. Mimarlık tarihi ve kuramları, mimari tasarım ve yapı konularında uluslararası düzeyde bilimsel araştırma yapmış olmak. Araştırmalarını uluslararası endeksler tarafından taranan saygın bilimsel dergilerde yayınlamış olmak ve bu konu üzerinde uluslararası kitaplara katkıda bulunmuş olmak. Çok iyi düzeyde İngilizce bilmek, bu dilde sunum yapabilmek ve ders verebilmek.

BAŞVURU ADRESİ : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı 06800, Bilkent Ankara

7594/1-1

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 23. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin Doçent Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 8-11. maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi alınacaktır.

Doçent kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile birlikte:

1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi,

2. Nüfus cüzdanı, askerlik belgesi,

3. Özgeçmiş, ulusal ve uluslararası akademik dergi ve/veya kitaplarda yayımlanmış bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 takım dosyayı, bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilir.

FAKÜLTE: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

BÖLÜM: Uluslararası İlişkiler Bölümü

AKADEMİK UNVANI: Doçent

ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI: 1

ÖZEL KOŞULLAR: Siyaset Bilimi veya Uluslararası İlişkiler alanında doktora yapmış, Uluslararası İlişkiler'in çatışma analizi, iç siyaset ve uluslararası güvenlik, dış politika ve kamuoyu konularında nicel analiz yöntemleri üzerine uzmanlaşmış olmak. SSCI endeksli dergilerde en az 10 bilimsel yayın yapmış olmak. Çok iyi düzeyde İngilizce bilmek, bu dilde sunum yapabilmek ve ders verebilmek.

BAŞVURU ADRESİ : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlığı 06800, Bilkent Ankara

7595/1-1

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 23. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 4-7. maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi'ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi alınacaktır.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile birlikte:

1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi,

2. Nüfus cüzdanı, askerlik belgesi,

3. Özgeçmiş, ulusal ve uluslararası akademik dergi ve/veya kitaplarda yayımlanmış bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 takım dosyayı, bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler İşletme Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilir.

FAKÜLTE: İşletme Fakültesi

AKADEMİK UNVANI: Doktor Öğretim Üyesi

ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI: 1

ÖZEL KOŞULLAR: Pazarlama alanında doktora diplomasına sahip olmak; pazarlama, tüketici davranışları, pazarlama teorisi, pazarlama araştırmaları, digital pazarlama konularında araştırmalar yapmak, belirtilen ve benzeri pazarlama ve genel işletme konularında lisans ve lisansüstü düzeyde dersler verme, ders projeleri yönetme, araştırma ve yayın yapma potansiyeli yüksek olmak, lisansüstü öğrencilere danışmanlık yapabilmek. Çok iyi düzeyde İngilizce bilmek, bu dilde sunum yapabilmek ve ders verebilmek.

BAŞVURU ADRESİ : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı 06800, Bilkent Ankara

7596/1-1

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 23. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 4-7. maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Grafik Bölümü'ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi alınacaktır.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile birlikte:

1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi,

2. Nüfus cüzdanı, askerlik belgesi,

3. Özgeçmiş, ulusal ve uluslararası akademik dergi ve/veya kitaplarda yayımlanmış bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 takım dosyayı, bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilir.

FAKÜLTE: Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

BÖLÜM: Grafik Bölümü

AKADEMİK UNVANI: Doktor Öğretim Üyesi

ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI: 1

ÖZEL KOŞULLAR: Grafik Tasarımı, Endüstriyel Tasarım, Medya ve İletişim Tasarımı alanlarından birinde doktora yapmış olmak. Tasarım odaklı düşünme, tasarım eğitimi pedagojisi, dijital ortamda görsel iletişim, kullanıcı deneyimi, kullanıcı arayüzü, tipografi ve yazı tasarımı, sürdürülebilir ve etik tasarım, sosyal etki için tasarım, tasarım ve markalaşma veya tasarımda erişilebilirlik konularında bilimsel araştırma yapmış olmak. Bu konularda doktora sonrası çalışma deneyimine sahip olmak. Araştırmalarını uluslararası endeksler tarafından taranan saygın bilimsel dergilerde yayınlamış olmak. Çok iyi düzeyde İngilizce bilmek, bu dilde sunum yapabilmek ve ders verebilmek.

BAŞVURU ADRESİ : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı 06800, Bilkent Ankara

7597/1-1

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 23. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 4-7. maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü'ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi alınacaktır.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile birlikte:

1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi,

2. Nüfus cüzdanı, askerlik belgesi, iki adet fotoğraf,

3. Özgeçmiş, ulusal ve uluslararası akademik dergi ve/veya kitaplarda yayımlanmış bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 takım dosyayı, bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilir.

FAKÜLTE: Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

BÖLÜM: İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

AKADEMİK UNVANI: Doktor Öğretim Üyesi

ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI: 1

ÖZEL KOŞULLAR: Yapılı çevrede sürdürülebilirlik, sürdürülebilir tasarım, enerji verimliliği, yapılı çevrenin sosyo-ekolojik yaşam döngü değerlendirmesi konularında uluslararası düzeyde bilimsel araştırma yapmış olmak. Araştırmalarını uluslararası endeksler tarafından taranan saygın bilimsel dergilerde yayınlamış olmak ve bu konu üzerinde uluslararası kitaplara katkıda bulunmuş olmak. Yurtdışı doktora sonrası çalışma deneyimine sahip olmak. Çok iyi düzeyde İngilizce bilmek, bu dilde sunum yapabilmek ve ders verebilmek.

BAŞVURU ADRESİ : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı 06800, Bilkent Ankara

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 23. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 4-7. maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi alınacaktır.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile birlikte:

1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi,

2. Nüfus cüzdanı, askerlik belgesi,

3. Özgeçmiş, ulusal ve uluslararası akademik dergi ve/veya kitaplarda yayımlanmış bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 takım dosyayı, bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler Fen Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilir.

FAKÜLTE: Fen Fakültesi

BÖLÜM: Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

AKADEMİK UNVANI: Doktor Öğretim Üyesi

ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI: 1

ÖZEL KOŞULLAR: Biyoinformatik ve nörodejeneratif hastalıkların moleküler temelleri alanlarında önemli dergilerde yayın yapmış olmak, yurt dışında çalışma ve araştırma deneyimine sahip olmak, araştırmalarını saygın bilimsel dergilerde ve konferanslarda yayınlamış olmak, uluslararası toplantılarda sunumlar vermiş olmak ve çalışmalarına yüksek sayıda atıf almış olmak. Çok iyi düzeyde İngilizce bilmek, bu dilde sunum yapabilmek ve ders verebilmek.

BAŞVURU ADRESİ : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığı 06800, Bilkent Ankara

7599/1-1

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 23. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 4-7. maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi alınacaktır.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile birlikte:

1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi,

2. Nüfus cüzdanı, askerlik belgesi,

3. Özgeçmiş, ulusal ve uluslararası akademik dergi ve/veya kitaplarda yayımlanmış bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 takım dosyayı, bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler Hukuk Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilir.

FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi

AKADEMİK UNVANI: Doktor Öğretim Üyesi

ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI: 1

ÖZEL KOŞULLAR: Kamu Hukuku alanında doktora yapmış olmak, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku alanında çalışmış olmak, ulusal ve uluslararası endeksli/hakemli dergilerde akademik yayın yapmış olmak, ulusal ve uluslararası akademik konferanslarda tebliğ sunmuş olmak. Çok iyi düzeyde İngilizce bilmek, bu dilde sunum yapabilmek ve ders verebilmek.

BAŞVURU ADRESİ : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı 06800, Bilkent Ankara

7600/1-1

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