Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Haliç Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik bitimlerine 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ve T.C. Haliç Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesi uyarınca Üniversitemizin Akademik Birimlerine tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru için;

Başvuru Dilekçesi (İletişim Bilgilerinin yer alacağı),

Yayın Listesi İle Bilimsel Yayın Ve Akademik Faaliyetleri İçeren YÖK Formatlı Özgeçmiş,

Resmi Kurumlarca Onaylanmış ya da e-Devlet üzerinden alınan Lisans, Yüksek Lisans, Doktora (Uzmanlık/Sanatta Yeterlik) Belgeleri,

Resmi Kurumlarca Onaylanmış Doçentlik Belge si (Doçent Ve Profesör Kadrosu İçin),

YDS Veya Yükseköğretim Kumlu Tarafindan Eşdeğerliği Kabul Edilen Yabancı Dil (İngilizce) Belgesi,

Yurt Dışından Alman Diplomalar İçin Onaylı Denklik Belgesi

Kimlik Kartı Fotokopisi

1 Adet Vesikalık Fotoğraf

Adli Sicil Belgesi

istenilen belgeler PDF Fomıatında ilanın başvuru süresi içerisinde ;

1. [email protected] e-posta adresine gönderilebilir.

2. Şahsen Başvuru yapabilir. (Haliç Üniversitesi Rektörlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü- Güzeltepe Mahallesi, 15 Temmuz Şehitler Caddesi, No:14/12 34060 Eyüp sultan -İSTANBUL)

Bilimsel çalışmaları ve yayınl atı içeren dosya elektronik ortamda iletilebilir veya profe sor kadrosu için 6 adet, Doçent Dr. Öğretim Üyesi kadrosu için 4 adet CD/USB ilan süresi içeri sinde teslim edilebilir. (Haliç Üniversitesi Rektörlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü Güzeltepe Mahallesi, 15 Temmuz Şehitler Caddesi, No:14/12 34060 Eyüp sultan -İSTANBUL)

İlan Tarihi 28.07.2023

İlan Bitiş Tarihi 12.08.2023

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Haliç Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolanna Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Smavlanna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanları aluıacaktır.

Başvuru için;

İlgili Akademik Birime hitaben yazılmış, başvurulan bölüm ve adayın iletişim bilgilerini içeren başvuru dilekçesi.

YÖK formaıh özgeçmiş.

Resmi Kurumlarca Onaylanmış ya da c-Dcvlct üzerinden alman karekodlu lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları

Lisans Transkripti (ilgili üniversiteden onaylı olması gerekmekledir).

Yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi.

Lisansüstü eğitimi devam edenler için öğrenci belgesi.

ALES Sonuç Belgesi (Belgenin kontrol kodlu \'e barkodlu olması gerekmektedir).

YDS ve dengi Yabancı Dil Belgeleri fotokopileri (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlıı olması gerekmektedir).

Kimlik Kartı fotokopisi.

Bir adet vesikalık fotoğraf.

Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devlel üzerinden alınabilir),

SGK Ayrıntılı hizmet dökümü (e-Devlet üzerinden alınabilir).

Adli Sicil Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir)

istenilen belgeler tam ve eksiksiz olarak PDF fonnaünda ilanın başvuru süresi içerisinde;

1. akadeınlkilan'aiıalic.edıı.lr e-posta adresine gönderilebilir.

2. Şalisen Başvuru yapabilir. (Haliç Üniversitesi Rektörlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü- Güzeltepc Mahallesi 15 Tonunuz Şehitler Caddesi. No: 14/12 34060 Eyüpsultan - İSTANBUL)

İlan Tarihi 28.07.2023

İlan Bitiş Tarihi 12.08.2023

Ön Değerlendirme Tarihi 17.08.2023

Giriş Sınavı Tarihi 21.08.2023

Sonuç Açıklama Tarihi

24.08.2023

Sonuçların açıklanacağı web adresi: www.halic.edu.tr (ön değerlendirme sonuçlan ile giriş sınai' sonuçları Üniversitemizin web adresinde yayımlanacaktır.)