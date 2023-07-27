Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan aşağıda anabilim / anasanat dalı ile ünvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların başvurularını, 27 Temmuz - 11 Ağustos 2023 tarihleri arasında, aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmekte olup, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvurular kadronun ilan edildiği birime, Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular ise Rektörlüğümüze (Yazı İşleri Müdürlüğüne) yapılacaktır.

Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATÜ'ye göre atama yapılacaktır.

Ataması yapılacak olanlar, 10 (on) yıl süreyle (kurum dışında, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri hariç), gelir getirici herhangi bir mesleki faaliyette bulunmayacaklarını yazılı olarak beyan eder ve halihazırda gelir getirici herhangi bir mesleki faaliyette bulunmadıklarını teyit eden resmi belgeleri veya mesleki faaliyetleri varsa bu faaliyeti sona erdirdiklerine ilişkin belgeyi sunacaklarını taahhüt eden bir dilekçe verirler.

Adayların, Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış başvuru koşullarını (https://hacettepe.edu.tr/duyurular/atama-kriterleri_2019basvurukosullari) ve atama kriterlerini (https://hacettepe.edu.tr/duyurular/atama-kriterleri_2019) sağlamaları gerekmektedir. Ancak, Hacettepe Üniversitesi Atama Kriterlerini karşılamış olmak kadro ilanına başvurmak için asgari koşuldur, kadroya atanma hakkı sağlamaz.

Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlere başvuran adayların tamamı açıklamalarda yer alan (1) no'lu maddedeki ifadeye tabi olacaklardır.

Koşullara uymayan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adayların, kadroya atanmayı engelleyici herhangi bir ceza almamış olmaları gerekir.

İlan edilen kadrolara başvuran adayların basılı olarak bir adet hazırlayacakları yayın dosyalarına;

1- Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin Öğretim Üyesi ile ilgili maddelerinde istenilen koşulları sağladığına ilişkin beyanları ve başvuru dilekçeleri (https://hacettepe.edu.tr/duyurular/atama-kriterleri adresinden sağlanacak)

2- Diplomalar, doktora, doçentlik ve yabancı dil belgeleri (e-Devlet üzerinden alınacak belgeler geçerlidir)

3- Kriterleri sağladığına dair belge (H.Ü. Kriter Komisyonundan alınacak belge geçerlidir.),

4- Eğiticilerin Eğitimi Belgesi (Üniversitemiz Rektörlüğünce ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adayların; Üniversitemiz veya diğer Üniversiteler tarafından verilen "Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgesi"ne sahip olmaları gerekir. Üniversite dışı kurumlardan alınan Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgeleri, Rektörlüğümüze bağlı Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi tarafından onaylanması halinde geçerli olarak kabul edilecektir. Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgesi olmayan adaylar ilan tarihini takiben başvuru sürecinde Üniversitemiz Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi tarafından düzenlenecek olan Uzaktan Eğitim Programı kapsamında bu belgeyi alabilirler.),

5- Özgeçmiş formu, Akademik etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesini eklemeleri gerekmektedir (https://hacettepe.edu.tr/duyurular/atama-kriterleri_belge_form web adresinden temin edilebilir.)

Ek olarak yukarıdaki maddelerde belirtilen belgelerin birer kopyası ve Nüfus kayıt örneği (e-Devlet üzerinden alınacak) ile Fotoğraf (2 ad.) da başvurulan birime iletilmelidir. Profesörlük kadrosu başvuruları için teslim edilen yayın dosyasında bulunan bütün belgelerin salt okunur şekilde yüklenmiş olduğu 8 adet taşınabilir bellek, Doçent kadroları için 6, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için 4 adet taşınabilir bellek ile 5 adet (yaklaşık A4 kağıdı boyutlarında hava yastıklı) zarfı ilan süresi içerisinde ilgili birime teslim etmeleri gerekmektedir.

Posta ile başvurular işleme alınmayacaktır ve başvurular şahsi olarak yapılacaktır.

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AÇIKLAMALAR

1. Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlerdeki kadrolara başvuran adayların ilgili birimlere atanması için yabancı dilde ders verme sınavını başarmış olmaları şarttır. Bu sınavlar, ilanı takiben Rektörlüğümüz tarafından organize edilecektir. Üniversitemizde bulunan programların eğitim diline https:// hacettepe.edu.tr/ fs/ atama/ prgegitimdililistesi. pdf bağlantısından ulaşılabilir.

2. Doçentlik ünvanına Protetik Diş Tedavisi alanında sahip olmak; dijital diş hekimliği alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

3. Doçentlik ünvanına Ortodonti alanında sahip olmak; Temporamandibuler eklem konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

4. Doçentlik ünvanına Ortodonti alanında sahip olmak; Ortodonti Eğitimi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

5. Doçentlik ünvanına Çocuk Diş Hekimliği alanında sahip olmak; Toplum Ağız Diş Sağlığı ve Epidemiyoloji alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

6. Ağız Diş ve Çene Cerrahisi uzmanı olmak; bisfosfonatlar ve yara iyileşmesi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

7. Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, doktora derecesine ve doçentlik ünvanına Farmasötik Kimya alanında sahip olmak.

8. Doçentlik ünvanına Farmasötik Botanik alanında sahip olmak.

9. Eczacılık Fakültesi mezunu olmak; Doktora derecesine ve Doçentlik ünvanına Radyofarmasi alanında sahip olmak.

10. Doktora derecesine Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyokimya Programında sahip olmak, kanserle ilişkili biyoinformatik alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

11. Eczacılık Fakültesi mezunu olmak; doktora derecesine Farmakoloji alanında sahip olmak.

12. Doktora derecesine Farmasötik Botanik alanında sahip olmak.

13. Eczacılık Fakültesi mezunu olmak; doktora derecesine Farmasötik Teknoloji alanında sahip olmak.

14. Eczacılık Fakültesi mezunu olmak; doktora derecesine Klinik Eczacılık alanında sahip olmak.

15. Doktora derecesine Alman Dili ve Edebiyatı alanında sahip olmak; Alman Dili ve Edebiyatı alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

16. Doçentlik ünvanına Klinik Psikoloji alanında sahip olmak ve Klinik Psikoloji alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

17. Doçentlik ünvanına Bilgi ve Belge Yönetimi alanında sahip olmak; Kütüphanecilik ve Dokümantasyon alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

18. Güney-Doğu (Türkmenistan-Uygur) Türk Lehçelerinden Özbek Türkçesi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

19. Doçentlik ünvanına Türk Dili bilim alanında sahip olmak; Yeni Türk Dili alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

20. Doktora derecesine Geç Osmanlı ve Erken dönemi resim sanatı ve kültür tarihi alanında sahip olmak; bu alanlarda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

21. Doktora derecesine İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında sahip olmak; İngiliz Tiyatrosunda Shakespeare alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

22. Doçentlik ünvanına Kimya Eğitimi alanında sahip olmak.

23. Doçentlik ünvanına Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında sahip olmak.

24. Doktora derecesine Sınıf Öğretmenliği alanında; Doçentlik ünvanına Temel Eğitim (İlk okuma yazma ve Türkçe Eğitimi) alanında sahip olmak.

25. Doktora derecesi ve Doçentlik ünvanına Türkçe Eğitimi alanından sahip olmak.

26. Doçentlik ünvanına Eğitim Programları ve Öğretim alanında sahip olmak.

27. Doktora derecesi ve doçentlik ünvanına Eğitimde Ölçme Değerlendirme alanında sahip olmak.

28. Doktora derecesine Kimya Eğitimi alanında sahip olmak.

29. Cebir ve Sayılar Teorisi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

30. Doçentlik ünvanına Biyoloji (Moleküler Genetik) alanında sahip olmak; alerjik hastalıkların moleküler patolojisi konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

31. Doçentlik ünvanına Kimya (Biyokimya) alanında sahip olmak; plazmonik sensörler konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

32. Doçentlik ünvanına İstatistik alanında sahip olmak; istatistiksel genetik alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

33. Doçentlik ünvanına İstatistik alanında sahip olmak; örnekleme tahmin edici aileleri alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

34. Doktora derecesine Kimya (Fizikokimya) alanında sahip olmak; kütle spektrometrisi temelli proteomiks alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

35. Doçentlik ünvanına Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında sahip olmak; Kardiyopulmoner Rehabilitasyon alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

36. Doktora derecesi ve doçentlik ünvanına Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında sahip olmak; Nörolojik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

37. Lisans, Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik derecelerine Heykel alanında sahip olmak.

38. Doçentlik ünvanına Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği alanında sahip olmak.

39. Doçentlik ünvanına Hemşirelik Esasları alanında sahip olmak.

40. Doçentlik ünvanına Psikiyatri Hemşireliği alanında sahip olmak.

41. Doktora derecesine ve doçentlik ünvanına Medeni Hukuk alanında sahip olmak; aile hukuku ve eşya hukuku alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

42. Doktora derecesine Özel Hukuk veya Bilişim Hukuku alanında sahip olmak; bilişim hukuku ve özel hukuk alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak. Doçentlik ünvanını almamış olmak.

43. Doktora derecesine Uluslararası Hukuk veya Kamu Hukuku alanında sahip olmak, uluslararası ceza hukuku alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak, Doçentlik ünvanını almamış olmak.

44. Doktora derecesine Ticaret Hukuku veya Özel Hukuk alanında sahip olmak; şirketler hukuku ve kooperatifler hukuku alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak. Doçentlik ünvanını almamış olmak.

45. Doktora derecesine İktisat alanında, doçentlik ünvanına Makroiktisat alanında sahip olmak.

46. Uluslararası Ekonomi Politik alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

47. Doktora derecesine Maliye alanında, doçentlik ünvanına Maliye bilim alanında sahip olmak.

48. Doktora derecesine İşletme alanında, doçentlik ünvanına Pazarlama alanında sahip olmak.

49. Doçentlik ünvanına Uluslararası İlişkiler alanında sahip olmak; uluslararası siyaset alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

50. Doktora derecesine Aile ve Tüketici Bilimleri alanında sahip olmak.

51. Doçentlik ünvanına Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında sahip olmak; görüntü işleme, dil işleyiciler ve yapay öğrenme alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

52. Doçentlik ünvanına Makine Mühendisliği alanında sahip olmak; kompozit malzemeler ve makine elemanları alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

53. Doçentlik ünvanına Biyoloji (Biyoenformatik alt alanı) alanında sahip olmak; biyoenformatik, yapay zeka alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

54. Doçentlik ünvanına Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında sahip olmak; yapay öğrenme, görüntü işleme alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

55. Doçentlik ünvanına Harita Mühendisliği alanında sahip olmak; CBS ve bilgi teknolojileri alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

56. Doçentlik ünvanına Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında sahip olmak; kontrol kuramının nörobilim uygulamaları alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

57. Doçentlik ünvanına Kimya Mühendisliği (Kimyasal Reaksiyon) alanında sahip olmak; gaz-sıvı reaksiyon kinetiği alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

58. Doçentlik ünvanına Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında sahip olmak; yapay öğrenme, görüntü işleme alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

59. Doktora derecesine Gıda Mühendisliği alanında sahip olmak; süt teknolojisi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak. Doçentlik ünvanına sahip olmamak.

60. Doktora derecesine Fizik Mühendisliği alanında sahip olmak; hesaplamalı yoğun madde fiziği alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

61. Doktora derecesine Kimya Mühendisliği alanında sahip olmak; moleküler dinamik simulasyon alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak. Doçentlik ünvanına sahip olmamak.

62. Doktora derecesine Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları, doçentlik ünvanına Odyoloji alanında sahip olmak.

63. Doktora derecesine Dil ve Konuşma Terapisi alanında sahip olmak; ses bozuklukları alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

64. Doktora derecesine Ergoterapi alanında sahip olmak.

65. Doktora derecesine Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları alanında sahip olmak.

66. Beslenme ve Diyetetik lisans mezunu olmak. Doktora derecesine Beslenme ve Diyetetik alanında sahip olmak.

67. Doçentlik ünvanına Spor Bilimleri alanında sahip olmak; spor beslenmesi ve egzersiz metabolizması alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

68. Mikrosirkülasyon ölçümü ve değerlendirilmesi konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

69. Sinir bilim üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

70. Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları uzmanı olmak; doçentlik ünvanına Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları alanında sahip olmak; pediatrik ve erişkin hava yolu cerrahisi ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

71. Geriatrik Psikiyatri (Yaşlılık Psikiyatrisi) alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

72. Hematopatoloji alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

73. Kemik-Yumuşak Doku Patolojisi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

74. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak; Çocuk Romatolojisi uzmanı olmak.

75. İç Hastalıkları uzmanı olmak; Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları uzmanı olmak; Doçentlik ünvanına Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları alanında sahip olmak.

76. Periferik arter hastalıklarının girişimsel tedavileri ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

77. İşlevsel üroloji alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

78. Tıp Doktoru olmak; doktora derecesine Anatomi programında sahip olmak; radyolojik nöroanatomi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

79. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak; Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı olmak.

80. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı olmak; immunsupresif hastalarda gelişen enfeksiyonların takibi konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

81. Yoğun Bakım uzmanı olmak; klinik beslenme konusunda yüksek lisans yapmış olmak; yoğun bakımda viral enfeksiyonlar alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

82. Jinekolojik Onkolojik Cerrahisi yan dal uzmanı olmak.

83. İnfertilite konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

84. Yaşlanma ve nörodejeneratif hastalıklarda görüntüleme konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

85. Radyoloji uzmanı olmak; vasküler girişimsel radyoloji alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

86. Radyoloji uzmanı olmak; abdominal, toraks ve vasküler radyoloji alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

87. Radyoloji uzmanı olmak; abdominal radyoloji ve radiomics konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

88. Tıbbi Genetik uzmanı olmak.

89. Sitopatoloji alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

90. Nefropatoloji alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

91. Doktora derecesine Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi alanında sahip olmak; Milli Mücadele ve Cumhuriyet Tarihi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

92. Doçentlik ünvanına Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında sahip olmak; bilgi güvenliği ve kriptografi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

93. Yeni nesil dizileme alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

94. Doçentlik ünvanına Fizik alanında sahip olmak; nano alaşımlar alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

95. Kristal model katalizörler ve metal alaşım nano parçacıklar alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

96. Doktora derecesine İstatistik alanında sahip olmak; sağlık araştırmaları alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

97. Doçentlik ünvanına Temel İmmünoloji alanında sahip olmak; immünogenetik alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

98. Doçentlik ünvanına Temel İmmünoloji alanında sahip olmak; kanser immünolojisi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

99. Doçentlik ünvanına Demografi alanında sahip olmak; nüfus bilgi sistemleri alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

100. Kuantum plazmonik ve ultrahızlı doğrusal-olmayan optik alanında çalışmaları olmak.

101. Doçentlik ünvanına Biyoloji alanında sahip olmak; insan erişkin, fetal ve kanser kök hücreleri alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

102. Sanatta Yeterlik derecesine Kompozisyon alanında sahip olmak; eğitim müziği ve senfonik müzik alanlarında sanatsal çalışmalar yapmış olmak.

103. Sanatta Yeterlik derecesine Opera Şarkıcılığı ve Rejisörlüğü alanında sahip olmak.

104. Sanatta Yeterlik derecesine Kontrabas Sanat Dalında sahip olmak.

105. Doçentlik ünvanına Maden Mühendisliği alanında sahip olmak; alternatif enerji kaynakları üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İlan olunur.

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