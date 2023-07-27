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Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanı 2 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 10 ağustos 2023

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 27 Temmuz 2023 00:40, Son Güncelleme : 27 Temmuz 2023 00:39
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Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
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4. BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

4.1 Öğretim Görevlisi Kadrolarına Çevrimiçi Başvurularda Sisteme Yüklenmesi Gereken Belgeler;

Öğretim Görevliliği için aranan genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen diğer koşullara sahip adaylar aşağıdaki belgeleri çevrim içi başvuru modülüne eksiksiz yükleyecektir.

1. Özgeçmiş,

2. Geçerliliği bulunan ALES Sonuç Belgesi,

3. Mezuniyet Belgeleri, (E-devletten başvuru süresi içerisinde alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

4. Lisans Transkripti,

5. Kimlik fotokopisi,

6. İlanda istenilen "Denizci Eğitimci" ve "Simülatör Eğiticilerinin Eğitimi" belgeleri.

5. DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

1. Adaylar son başvuru tarihi olarak belirtilen gün ve saate kadar çevrim içi başvuru yapmakla yükümlüdür. Posta veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

2. Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge çevrim içi başvuru modülüne yüklenmelidir.

3. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

4. İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

5. Gerçeğe aykırı belge ile başvuru yapanlar ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

6. MUAFİYET

Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. Bu kapsamda muafiyet talep edenlerin muaf olmalarına esas belgelerini çevrim içi başvuru modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

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