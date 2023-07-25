Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 8 ağustos 2023
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI
Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlere 2547 sayılı Kanun'un 31. maddesi ile 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alacaktır.
Adayların 25.07.2023 - 08.08.2023 tarihleri arasında Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı'na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.
İlk Başvuru Tarihi : 25.07.2023
Son Başvuru Tarihi : 08.08.2023
Ön Değerlendirme Tarihi : 11.08.2023
Giriş Sınav Tarihi : 16.08.2023
Sonuç Açıklama Tarihi : 21.08.2023<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız
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GENEL ŞARTLAR
1. Başvuran adaylarda devlet hizmetine girmede aranan genel şartlar aranır.
2. Adaylardan, 2547 sayılı Kanun'un 31. maddesinde belirtilen şartlara uymaları istenir.
3. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
4. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.
5. Adaylar başvuru dosyalarını Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na elden veya posta yoluyla teslim edeceklerdir.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1. Dilekçe (internet sayfamızdan temin edilecektir)
2. Başvuru Formu (internet sayfamızdan temin edilecektir)
3. Özgeçmiş (YÖK Formatında ve Klasik Formatta)
4. Nüfus cüzdanı fotokopisi
5. ALES Belgesi
6. Yabancı Dil Belgesi (YDS/KPDS/ÜDS /YÖKDİL veya muadili)
7. Lisans Transkripti
8. Lisans ve Yüksek Lisans Diplomaları
(Yabancı ülkede mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)
(Personel Daire Başkanlığımızca orijinal belgeler görülmek kaydıyla aslı gibidir yapılabilir veya Diplomaların fotokopileri ile birlikte e-Devlet sistemi üzerinden alınan çıktıları kabul edilecektir.)
9. 2 adet yeni çekilmiş fotoğraf
10. Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı)
11. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
12. İkametgah
13. Deneyim Belgesi
14. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi
BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM:
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü / Personel Daire Başkanlığı
Adres: Zeyrek Mah. Büyük Karaman Cad. No:53 Fatih / İSTANBUL
Telefon: 0212 521 81 00 / 1016-1028-1041
Ayrıntılı bilgi http://www.fsm.edu.tr web sayfamızda mevcuttur.
İlan olunur.
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