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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyesi 52 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 11 ağustos 2023

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 24 Temmuz 2023 00:15, Son Güncelleme : 24 Temmuz 2023 00:24
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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile yürürlükteki Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolanna Atanma ve Yükseltilme Uygulama Esaslan kapsamında öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru bilgilerine ilişkin aynntılı bilgiye http://www.ebyu.edu.tr adresinde yayımlanan Öğretim Üyesi Alımı İlanı Başvuru Kılavuzundan ulaşılabilecektir.

Müracaat edecek adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmalan gerekmektedir.

Zorunlu hallerde; ilanda, ilan takviminde değişiklik yapma ve ilanın iptal edilme hakkı Üniversitemize aittir.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

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