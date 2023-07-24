İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31. Maddesi ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği"nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlileri alınacaktır.

İlanda belirtilen kadroya başvuru için gerekli belgelere, bilgilere ve sonuçlara üniversitemizin web sayfası www.medipol.edu.tr'den ulaşılabilir.

SINAV TAKVİMİ

İlk Başvuru Tarihi : 24.07.2023

Son Başvuru Tarihi : 08.08.2023

Ön Değerlendirme Sonuçları İlan Tarihi : 11.08.2023

Giriş Sınav Tarihi : 15.08.2023

Nihai Değerlendirme Sonuç Tarihi : 18.08.2023

Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir. İngilizce programlara başvuranların 85 İngilizce dil puanı şartını sağlamaları gerekmektedir.

İSTENEN BELGELER

. Başvuru Dilekçesi (Başvurdukları Bölüm Adı, İlan Tarihi, Yazışma Adresi ve Telefon Numaralarını İçeren Başvuru Dilekçesi ile başvuruda teslim ettiği evraklarının listesinin belirtilmesi gerekmektedir)

. YÖK Formatlı Özgeçmiş (Doküman olarak ve Flash Bellekte)

. Mezuniyet belgeleri e-Devlet'ten alınmalıdır, e-Devletten alınamayan lisans diploması ve lisans diploması haricindeki diğer diplomaların/belgelerin asıllarının getirilmesi halinde üniversitemizce "aslı gibidir" yapılabilecektir.

. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının denkliğini gösterir belgenin aslının getirilmesi halinde üniversitemizce "aslı gibidir" yapılabilecektir

Lisans ve Yüksek Lisans transkript belgesi (asıllarının olması halinde aslı gibidir yapılır)

. ALES Sonuç Belgesi Fotokopisi (En az 70 olması gerekmektedir)

. Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi Fotokopisi

. Tecrübe şartı bulanan ilanlarda tecrübe belgesi (İlan özel şartına bağlı olarak alınacaktır, Resmi Kurum onaylı belge)

. Onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışıyor olanlar veya ayrılmış olanlar getirecekler)

. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge (En az 1 yıl süreli tecil belgesi)

. Adli Sicil Kaydını Gösterir Belge (e-Devlet)

. Nüfus Cüzdan Fotokopisi

. 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır)

Eksik belge ile yapılan, süresi içinde yapılmayan veya imzasız başvurular dikkate alınmayacaktır.

* İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen aday/adayların sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Başvuran aday/adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

* Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. İlan edilen tarihlerde başvurular şahsen veya posta ile yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşması gerekmektedir. Postada yaşanan gecikmelerden dolayı süresinde üniversiteye ulaşmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

* Ön değerlendirme ve giriş sınav sonuçları www.medipol.edu.tr adresinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru Adresi

İstanbul Medipol Üniversitesi, Kuzey Kampüs, Yabancı Diller Genel Koordinatörlüğü, Kavacık Mah. Ekinciler Cad. No:19 Beykoz/İstanbul adresine gönderilecektir.

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