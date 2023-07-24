Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Sinop Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48'inci maddesindeki, Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

1- Doçent Kadrosuna Başvuracak Adayların; Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirttikleri 1 (bir) adet dilekçe ile birlikte 1 (bir) adet fotoğraf olmak üzere; Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi ve Sinop Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının internet adresinden temin edilen Akademik Değerlendirme Formunu doldurarak yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet fiziki dosya ile birlikte ilgili evrakları 4 (dört) adet taşınabilir belleğe aktararak Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla müracaat etmeleri gerekmektedir.

Üniversitelerde görev yapmakta/yapmış olan ders veren kadrolu öğretim elemanları hariç olmak üzere daha önce ders verme deneyimini sağlayamayan Doçent kadrosuna başvuran adaylarda başvuruları esnasında belirledikleri 3 (üç) farklı konunun yer aldığı deneme dersine ait dilekçelerini ilgili birime teslim etmeleri gerekmektedir.

- Kişisel Veriler Kanunu Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnine (https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2022/10/SNU-ARM-009-KVK-Mevzuati-Uyarinca-Akademik-Personel-Adayi-Acik-Riza-Metni.pdf) web adresinden ulaşılarak onaylı şekilde başvuru dosyasına eklenecektir.

- Kişisel Veriler Kanunu Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metnine (https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2022/10/SNU-AYM-016-KVK-Mevzuati-Uyarinca-Akademik-Personel-Adayi-Aydinlatma-Metni.pdf) web adresinden ulaşılarak onaylı şekilde başvuru dosyasına eklenecektir.

BAŞVURU SÜRESİ: Başvurular; 24/07/2023-07/08/2023 tarihleri mesai saatleri içerisinde yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurularda postada meydana gelecek gecikmelerden kurumumuz sorumlu olmayacaktır.

NOT: -Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan veya e-Devlet üzerinden (HİTAP) alacakları ayrıntılı hizmet belgesini başvuru belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

- Lisans/lisansüstü diplomaların veya geçici mezuniyet belgelerinin sureti veya e-Devlet çıktısı (Yabancı öğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösterir belge) Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin onaylanması gerekmektedir.

- Erkek adayların askerlik durum belgesini başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir. Askerlik durum belgesi e-Devlet üzerinden alınabilir.

- Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır.

- Herhangi bir akademik birimde öğrenci alımı için Yükseköğretim Kurulunun öngördüğü öğretim üyesi sayısına ulaşılıncaya kadar, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinde belirtilen atanma ve yükseltilme için gerekli olan akademik puan şartı aranmaz

- Makalelerin basıldığı derginin hangi indekslerde tarandığının aday tarafından belgelenmesi gereklidir. Sempozyum ve kongrelere katılım veya sunum belgelendirilmelidir. Kitap veya bölüm yazarlığında uluslararası ya da ulusal kitabın künyesi eklenmelidir.

- Eserlerin yayımlanmış veya DOI numarası almış olması gereklidir.

- Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesine Personel Daire Başkanlığının https://pdb.sinop.edu.tr/mevzuat/ web adresinden ulaşılabilir.

- Akademik Değerlendirme Formuna ve Başvuru Dilekçe Örneğine Personel Daire Başkanlığının https://pdb.sinop.edu.tr/belgeler/ web adresinden ulaşılabilir.

- Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır.

- İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.

- Adaylar sadece bir kadroya başvuru yapabilir.

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.