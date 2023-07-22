Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

T.C.

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI / 2023/01

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar veya postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

. Profesör kadrosu daimi statüde olup başvuracak adayların başvuru formuna özgeçmiş ve eserler listesini, 2 adet fotoğraflarını, kimlik fotokopilerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgelerinin aslı veya noter onaylı suretlerini, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyasının 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere 5 (beş) nüshasını elektronik ortamda (CD/flashdisk) hazırlayarak Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Profesör adaylarının başvuru formunda Başlıca Araştırma Eseri''ni belirtmeleri zorunludur.

. Doçent kadrosu daimi statüde olup başvuracak adayların başvuru formuna özgeçmiş ve eserler listesini, 2 adet fotoğraflarını, kimlik fotokopilerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgelerinin aslı veya noter onaylı suretlerini, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyasının 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere 3 (üç) nüshasını elektronik ortamda (CD/flashdisk) hazırlayarak Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

. Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların başvuru formuna, özgeçmiş ve eserler listesini, 2 adet fotoğraflarını, kimlik fotokopilerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgelerinin başvuru anında E-Devlet çıktıları kabul edilir. (Atama esnasında aslı veya noter onaylısı istenir.) , erkek adaylar için askerlik durum belgesini, adli sicil belgesi, varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyasının 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere 3 (üç) nüshasını elektronik ortamda (CD/flashdisk) hazırlayarak ilgili fakülteye / yüksekokula teslim etmeleri gerekmektedir. Doçent olarak çalışmış / çalışmakta olanlar bu kadroya başvuramaz.

. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin 5. maddesi gereğince Doktora programına dil şartı aranmaksızın kabul edilen doktor öğretim üyesi adaylarının YÖKDİL sınavı veya ÖSYM tarafından yapılan KPDS, ÜDS, YDS, eYDS sınavlarının birinden en az 50 puan veya ilgili mevzuat hükümleri gereğince eşdeğer olduğu kabul edilen uluslararası sınavların birinden eşdeğer puan almış olmaları gerekmektedir.

. Başvuran adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmayacak veya yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

. Müracaat edecek adayların Personel Dairesi Başkanlığının öğretim elemanı alımı başlıklı sayfasında yer alan "AKADEMİK KADROLARA YÜKSELTİLME VE ATANMA ESASLARINA İLİŞKİN PUANLAMA ÇİZELGESİ"ni doldurmaları gerekmektedir.

. Başvuru formu matbu olup,http://www.kilis.edu.tr/adresindeki duyurular kısmından temin edilebilir.

. İdare ilanın her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

. Başvuru yapılacak adres:

Profesör ve Doçent kadrolarına başvuru için, Mehmet Sanlı Mahallesi Doğan Güreş Paşa Bulvarı No:84 Merkez/KİLİS Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı

Alaeddin Yavaşça Devlet Konservatuvarı için, Mehmet Sanlı Mahallesi Doğan Güreş Paşa Bulvarı No:84 Merkez/KİLİS Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi için, Mehmet Sanlı Mahallesi Doğan Güreş Paşa Bulvarı No:84 Merkez/KİLİS Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi için, Mehmet Sanlı Mahallesi Doğan Güreş Paşa Bulvarı No:84 Merkez/KİLİS Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi için, Mehmet Sanlı Mahallesi Doğan Güreş Paşa Bulvarı No:84 Merkez/KİLİS Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi için, Mehmet Sanlı Mahallesi Doğan Güreş Paşa Bulvarı No:84 Merkez/KİLİS Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi için, Aşıt Mahallesi 7 Aralık Sokak No:12 Merkez/KİLİS Kilis 7 Aralık Üniversitesi Karataş Kampüsü Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri

Başvuru evraklarının son başvuru tarihi mesai bitiminden önce ilgili birimde olması gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir. Başvurular, profesör ve doçent kadroları için Personel Dairesi Başkanlığına, doktor öğretim üyesi kadroları için ise kadrosu ilan edilen birime şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. Postada geciken başvuru dosyaları kabul edilmeyecektir. Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvurabilir. Başvuran adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmayacak veya yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

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