Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 4 ağustos 2023
Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 21 Temmuz 2023 00:35, Son Güncelleme : 21 Temmuz 2023 00:56
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Elemanları alınacaktır.<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız
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