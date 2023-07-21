Ana sayfaAkademik İlanlar (Vakıf)

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 4 ağustos 2023

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 21 Temmuz 2023 00:35, Son Güncelleme : 21 Temmuz 2023 00:56
Yazdır
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Elemanları alınacaktır.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

ÇOK OKUNANLAR
ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜNE AİT İLANLAR

Kategoriler

4/B İlanlarıAkademik İlanlar (Devlet)Akademik İlanlar (Vakıf)Askeri İlanlarDaimi İşçi İlanlarıEngelli İlanlarıEski HükümlüGeçici İşçi İlanlarıGenel İlanlarKalkınma AjansıKPSS-A İlanlarıKPSS-B İlanlarıMahalli İlanlarÖğrenci Alım İlanlarıÖzel Okul İlanlarıSYDV İlanlarıTerörle Mücadelede Yaralanan İşçiYatay Geçiş İlanlarıYÖK DuyurularıYurt Dışı Burs/Prog. İlanlarıYüksek Lisans ve Doktora

Yeni İlanlar

Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Öğretim Elemanı Alacak

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Öğretim Elemanı Alacak
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı