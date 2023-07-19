Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı. Son başvuru tarihi 2 ağustos 2023
Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 19 Temmuz 2023 03:45, Son Güncelleme : 19 Temmuz 2023 04:12
Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin yürürlükteki ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve "Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Usul ve Esasları" hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız
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