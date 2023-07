Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde Öğretim Elemanı alınacaktır. Başvuruda bulunacak adayların ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Üniversitemizin Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru Adresi: Fırat Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Merkez / ELAZIĞ

Genel ve Özel Şartlar

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2) ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.

3) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

4) Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için; sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak ve tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak gerekir

5) Araştırma Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesine göre atama yapılacaktır.

6) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

İstenilen Belgeler

1- Özgeçmiş

2- Dilekçe (www.firat.edu.tr sayfasında temin edilebilir.)

3- 1 Adet Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı)

4- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

5- Lisans Mezuniyet Belgesi (Onaylı veya Fotokopisi ile e-Devlet çıktısı ile birlikte)

6- Tezli Yüksek Lisans Belgesi (İlan şartında belirtilen alanı gösterir Onaylı resmi belge)

7- Doktora Belgesi (İlan şartında belirtilen alanı gösterir onaylı resmi belge)

8- Lisans Transkript Belgesi (Aslı veya Onaylı)

9- ALES Belgesi

10- Yabancı Dil Belgesi (KPDS/ÜDS/YÖKDİL/YDS)

11- Askerlik Terhis veya Tecil Belgesi

12- İlan Şartında Deneyim veya Hizmet İsteniyorsa Onaylı Hizmet Belgesi

13- Adli Sicil Belgesi

Muafiyet

1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda (deneyiminin uzmanlık alanları ile ilgili olması kaydıyla), yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2- Meslek yüksekokullarının, bu yönetmeliğin 6. maddesinin 4. fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

ÖNEMLİ NOTLAR.

1- Başvurunun, şahsen veya posta ile Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına yapılması gerekmektedir.

2- Sonuçlar Üniversitemizin internet adresinde (www.firat.edu.tr) yayımlanacaktır. İnternet adresimizde yapılacak duyuru tebligat niteliğinde olmak. adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır

3- Postadaki gecikmelere, eksik bilgi ve belge ile intikal eden başvurulara ve gerçeğe aykırı beyan ihtiva eden başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.

4- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

5- e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr)'ndan alınan kare kodlu mezun belgesi ve öğrenci belgeleriyle başvuru yapılabileceği, söz konusu belgelerin doğruluğunun yükseköğretim kurumlarınca sorgulanarak ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında bu belgelerin kullanılabileceği, ancak atanmaya hak kazanılması halinde diploma, mezuniyet belgesi veya öğrenci belgesinin asıl veya onaylı suretini getirmesi gerekmektedir.

6- Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuru yapan adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

7- İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

8- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

1- Atamalarda, Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi"ndeki esaslar uygulanacaktır. Doçentlik Eser İncelenmesinden geçerek Doçent unvanını almış ancak, sözlü sınava girmemiş adayların; Sözlü sınavları ilan başvuru süresi tamamlandıktan sonra ÜAK tarafından belirlenecek jüriler tarafından yapılacaktır.

2- Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuran adayların, www.firat.edu.tr adresinde bulunan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Bilgi Sistemi üzerinde Öğretim Üyesi kadrosuna başvurabilmek için Gerekli Asgari Koşullar tablosunun bizzat aday tarafından online olarak doldurularak 1 adet çıktı halinde dilekçesi ile birlikte Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 6 (altı) adet taşınabilir bellek ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

3- Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuran adayların, www.firat.edu.tr adresinde bulunan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Bilgi Sistemi üzerinde Öğretim Üyesi kadrosuna başvurabilmek için Gerekli Asgari Koşullar tablosunun bizzat aday tarafından online olarak doldurularak 1 adet çıktı halinde dilekçesi ile birlikte Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet taşınabilir bellek ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

4- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların, www.firat.edu.tr adresinde bulunan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Bilgi Sistemi üzerinde Öğretim Üyesi kadrosuna başvurabilmek için Gerekli Asgari Koşullar tablosunun bizzat aday tarafından online olarak doldurularak 1 adet çıktı halinde dilekçesi ile birlikte Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet taşınabilir bellek ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

5- Başvurular ilan yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içerisinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

NOT: Müracaatların tamamlanmasını müteakiben Öndeğerlendirme Komisyonunca ilan şartları ve atanma kriterlerine uymadığı tespit edilen başvurular geçersiz sayılacaktır.