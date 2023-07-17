İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 15 sözleşmeli personel alacak

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BAŞVURU BELGELERİ

-Başvuru Formu (www.personel.iyte.edu.tr/duyuru/ adresinde yer alan ilan detayından edinilebilinir. Eksiksiz doldurulmalıdır.)

-1 (bir) adet Fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır)

-2022 KPSS Sonuç Belgesi

-Adli Sicil Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

-Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

-Nüfus Cüzdan Sureti, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

-Diploma veya Mezun Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

-İkametgah, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ VE DİĞER AÇIKLAMALAR

-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan adaylar arasından 2022 yılına ait KPSS (B) grubu olmak üzere puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır.

-İlan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar yedek aday belirlenecektir.

-Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan şartları tutanların sırasıyla ataması yapılacaktır.

-KPSS'de yüksek puan almış olmak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

-Yapılan sıralamada adayların KPSS puanlarının eşit olması halinde; mezuniyet notu yüksek olana, bunlarında eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olana öncelik verilecektir.

-Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

-Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

-Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

-Enstitümüzün İzmir ili dışında teşkilatı bulunmadığından Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin başka bir ile naklen tayini mümkün değildir.

-İdare ihtiyaca bağlı olarak eğitim öğretimin verildiği veya diğer hizmetlerin sunulduğu farklı birimlere kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.

-İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

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