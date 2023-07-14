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İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 28 temmuz 2023

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 14 Temmuz 2023 01:18, Son Güncelleme : 14 Temmuz 2023 01:53
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İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 31. maddesine, 09 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" maddelerine uygun olmak kaydı ile İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü'ne tam gün statüde çalışacak öğretim görevlisi alınacaktır.

Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile birlikte:

1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diploma fotokopileri, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi,

2. Nüfus cüzdanı, erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,

3. Özgeçmiş,

4. Son 5 yıl içinde alınmış ALES (en az 70) ve YDS (en az 85) belgeleri ile bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilir.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

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ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI : 2

ÖZEL KOŞULLAR: Tiyatro alanında yüksek lisans derecesine sahip olmak. Çok iyi düzeyde İngilizce bilmek. Yükseköğretim kurumlarında en az 2 yıl İngilizce ders verme deneyimine sahip olmak.

BAŞVURU ADRESİ: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanlığı 06800, Bilkent Ankara

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 31. maddesine, 09 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" maddelerine uygun olmak kaydı ile İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü'ne tam gün statüde çalışacak öğretim görevlisi alınacaktır.

Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile birlikte:

1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diploma fotokopileri, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi,

2. Nüfus cüzdanı, erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,

3. Özgeçmiş,

4. Son 5 yıl içinde alınmış ALES (en az 70) ve YDS (en az 85) belgeleri ile bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru için gerekli

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