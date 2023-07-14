Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım ve Elemanı Alım İlanı

Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Bölümlerin Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Kanun ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi'nde belirtilen kriterleri sağlamak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak "Öğretim Üyeleri" alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

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Başvurular online olarak üniversitemiz web sayfasından https://ikakademikbasvuru.khas.edu.tr/ linkinden kabul edilecektir.

Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde başvurmayan ve eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Online başvuru sırasında sisteme yüklenmesi istenen evraklar aşağıda listelenmiştir:

1. Özgeçmiş (YÖK formatlı),

2. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgeler (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

3. Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye'de geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir.

4. Adayların KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi kapsamında hazırladıkları bilimsel dosyaları,

5. Yabancı dil yeterliliğini (en az 85 puan) gösteren belge veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge,

6. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

7. Kimlik belgesi,

8. 1 adet fotoğraf.

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2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik uyarınca Kadir Has Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümü'nde görevlendirilmek üzere 5 öğretim görevlisi alınacaktır.

Aranan Koşullar:

1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik" te yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak,

2. İngilizce Öğretmenliği veya İngiliz / Amerikan Dili ve Edebiyatı, Dilbilimi, Mütercim Tercümanlık ve Çeviri Bilim gibi diğer ilgili alanların birinden lisans derecesine sahip olmak

3. Tezli Yüksek Lisans derecesine sahip olmak,

4. Belgelendirmek kaydıyla, Türkiye'deki üniversitelerin İngilizce Hazırlık Programlarında en az 3 yıl öğretmenlik deneyimine sahip olmak.

Online başvuru sırasında sisteme yüklenmesi istenen evraklar aşağıda listelenmiştir:

Başvuruda İstenen Belgeler:

1. Özgeçmiş (YÖK formatlı),

2. 1 adet fotoğraf

3. Kimlik Belgesi

4. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgeler (Lisans, Yüksek Lisans belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5. Lisans Transkript belgesi

6. ALES belgesi (en az 70 puan) (Başka bir yükseköğrenim kurumunda tam zamanlı olarak çalışmakta olanlar veya çalışıp da ayrılmış olanlarda bu durumu belgelemeleri halinde bu koşul aranmayacaktır.)

7. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından (en az 90 puan) ve/veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir son 5 yıl içinde alınmış belge,

8. İngilizce hazırlık biriminde çalıştığı süre ve kadro/ unvan durumunun belirtildiği tecrübe şartını sağladığına ilişkin hizmet belgesi, (e-Devlet üzerinden alınan SGK hizmet dökümü, çalışma belgesi yerine geçmemektedir.)

9. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

Başvuru Yeri:

Başvurular online olarak üniversitemiz web sayfasından https://ikakademikbasvuru.khas.edu.tr/ linkinden kabul edilecektir.

Notlar:

1. Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

2. Ön değerlendirme ve Giriş Sınavı Değerlendirme sonuçları Üniversite web sayfamızın https://www.khas.edu.tr/tr/hakkimizda/is-olanaklari bölümünde yayınlamaktır.

3. Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde başvurmayan ve eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

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