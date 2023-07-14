Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi, ilanın yayım tarihinden başlamak üzere 15 (on beş) gündür. Kadrolara müracaat eden adayların başvurularının Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ve (http://www.dicle.edu.tr) adresindeki "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi" kriterlerine uygun olması gerekmektedir. Bu kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör kadroları daimi statüde olup adaylar; başvurulan anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçelerine ekleyecekleri doçentlik belgesi, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, puanlar çizelgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan çalışmalarının 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 5 adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

Doçent kadroları daimi statüde olup adaylar; başvurulan anabilim dalını belirttikleri dilekçelerine nüfus cüzdanı fotokopisi, öğrenim belgeleri, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan belgelerin 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 3 adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

Doktor Öğretim Üyesi kadroları için adaylar; başvurulan anabilim dalını belirttikleri dilekçelerine nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, yabancı dil belgesi, öğrenim belgeleri, 2 adet fotoğraf, ayrıca bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan belgelerin 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 3 adet taşınabilir belleğe aktararak kadronun ilan edildiği birime şahsen başvuracaklardır.

İlanımızda; 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe giren 2547 sayılı Kanun'un Ek 38'inci maddesi uyarınca belirlenen % 30'lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek doktor öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile Rektörlüğümüz ve ilgili birimlerce kurulacak başvuru ön değerlendirme komisyonu tarafından ilgili mevzuatın gereğini ve ilan başvuru şartlarını taşımadığı veya eksik belgeli olduğu tespit edilen başvurular ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek, adaylar ilana çıkan kadrolardan yalnızca birine başvurabileceklerdir. Adaylar ilan şartlarında belirtilen hususların tamamını belgelendireceklerdir.

Adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemiz web (https://www.dicle.edu.tr/) sayfasından yapılacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Gerekli görülmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir. Doçentlik kadrosuna profesörler, doktor öğretim üyesi kadrosuna profesör ve doçentler müracaat edemezler. Daha önce Üniversitemizce açılmış herhangi bir kadroya başvurmuş olup, başvurusu halen derdest olanlar ile herhangi bir kadro başvurusuyla ilgili yargı süreci devam edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Üniversitemiz Rektörlüğünce ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adayların; yükseköğretim kurumları tarafından verilen "Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası"na sahip olmaları gerekir. Yükseköğretim kurumları dışında alınan Eğiticilerin Eğitimi Belgeleri Rektörlüğümüze bağlı Sürekli Eğitim Merkezi tarafından onaylanması halinde geçerli kabul edilecektir. (Bu belge atama sürecinde de teslim edilebilecektir.)

Kadroya başvuruda bulunan adaylardan atanmaya hak kazananların atamaları, 07.04.2023 tarihli, E.20730 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın yazısı ile bildirilen 05.04.2023 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararıyla Üniversitemize vermiş olduğu atama izni kontenjanı dahilinde yapılacak olup, atama izni kontenjanını aşan hiçbir atama gerçekleştirilemeyecektir.

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

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AÇIKLAMALAR

1. Doktorasını sağlık bilimleri enstitüsü analitik kimya anabilim dalında yapmış olup

ilgili alanda doçentliğini almış olmak.

2. Doçentliğini biyoloji alanında almış olup karyotip analiziyle ilgili çalışmaları olmak.

3. Doçentliğini elektrik elektronik mühendisliği alanında almış olup arıza tespiti konusunda çalışmaları olmak.

4. Doçentliğini çevre bilimleri ve mühendisliği alanında almış olup optimizasyon ve modelleme konularında çalışmaları olmak.

5. Doçentliğini üroloji bilim alanında almış olup çocuk hastalarda böbrek taşı cerrahisiyle ilgili çalışmaları olmak.

6. Doçentliğini kalp ve damar cerrahisi bilim alanında almış olup hemodiyaliz hastalarında damar erişim yolları üzerine çalışmaları olmak.

7. Doçentliğini ağız, diş ve çene cerrahisi bilim alanında almış olup elektromanyetikle kemik iyileşmesi üzerine çalışmaları olmak.

8. Genel kamu hukuku alanında çalışmaları olmak.

9. Uzmanlığını restoratif diş tedavisi alanında yapmış olup kompozitlerin yüzey pürüzlülüğü üzerine çalışması olmak.

10. Uzmanlığını ağız, diş ve çene radyolojisi alanında yapmış olmak.

11. Doktorasını Fars dili ve edebiyatı alanında yapmış olup klasik dönem Fars edebiyatı üzerine çalışmaları olmak.

12. Doktorasını Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi alanında yapmış olup cumhuriyet dönemi yerel tarih üzerine çalışmaları olmak.

13. Doktorasını Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi alanında yapmış olup milli mücadele dönemiyle ilgili çalışmaları olmak.

14. Doktorasını gazetecilik alanında yapmış olup medya ve çocuk üzerine çalışmaları bulunmak.

15. Doktorasını elektrik enerjisi ve güç sistemleri alanında yapmış olup dağıtım şebekeleri arızaları konusunda çalışmaları olmak.

16. Tıpta uzmanlık eğitimini radyasyon onkolojisi alanında yapmış olmak.

17. Tıpta uzmanlık eğitimini çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında almış olup çocuk hematolojisi bilim dalında yandal yapmış olmak.

18. Veteriner Fakültesi mezunu olup ilgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.

19. Doktorasını fen bilgisi eğitimi alanında yapmış olup deneysel fen yazımı üzerine çalışmaları olmak.

İlan olunur. 6970/1-1