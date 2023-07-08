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Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Geçici 1000 İşçi Alacak

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Geçici 1000 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 17 temmuz 2023

Kaynak : Kamuilan
İlan Giriş : 08 Temmuz 2023 00:15, Son Güncelleme : 08 Temmuz 2023 00:19
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Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Geçici 1000 İşçi Alacak

Türkşeker

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

4857 SAYILI KANUNUNA TABİ GEÇİCİ İŞÇİ ALIMI (ORTAÖĞRETİM MEZUNU)

HAKKINDA DUYURU

Şirketimizdeki Şeker Fabrikalarında Ortaöğretim mezunu kampanya ve mevsimlik işlerde 1 yılda 6 ay çalıştırılmak üzere toplam 1000 Geçici İşçi alımı yapılacaktır.

ALIMLARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

1- Alınacak işçiler için, Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerinden talepte bulunulmak suretiyle 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak işlem yapılacaktır.

2- Başvurular Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine yapılabilecektir. Başvuru ile ilgili daha detaylı bilgi Türkiye İş Kurumu'nun internet sitesinden 11.07.2023 tarihinden itibaren öğrenilebilecektir.

3- Fabrikalarımıza alınacak personelin niteliklerini ve sayılarını gösteren tablolar ilişiktedir.

İlanen duyurulur.

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