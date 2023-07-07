İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ve T.C. İbn Haldun Üniversitesi "Öğretim Üyeleri Yükseltilme ve Atanma Koşullan" uyarınca Öğretim Üyesi alımı gerçekleştirilecektir.

Başvuruda Gerekli Belgeler:

- Öğretim Üyesi Başvuru Formu ve Dilekçesi

- Özgeçmiş (YÖK Formatında) ve Eserler Listesi

- Kimlik fotokopisi

- Fotoğraf (2 Adet)

- Adli sicil belgesi

- Hizmet belgesi

- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

- Resmi Kunımlarca Onaylanmış ya da e-devlet üzerinden karekodlu lisans, yüksek lisans, doktora diplonıalan ile doçentlik belgesi.

- Varsa Prof. Atama Yazılan

- Yurtdışı ndan alınan diplomalar için Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi

- YÖKDİL/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafindan Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge - İngilizci*

Açıklama:

- Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 6 (Altı) takım dosya (bilimsel eserlerinden oluşan dosyanın I (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere diğer nüshalarım elektronik ortamda (flaşlı bellek) şahsen İnsan Kaynaklan Daire Başkanlığına teslim etmeleri ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyannea akademik personel adayı açık rıza metnim vermelen gerekmektedir Aydınlatma Metnine https , 'hr i hu edıı tr/tr-'aydınlatma-metnı linki üzennden ulaşılabilmektedir )

- * 18 05.2021 tarihli 31485 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlannda Yabancı Dil Öğretimi Ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin madik* 8'deki şartlan taşıyor olması gerekmektedir.

- Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Başvurular şahsen kampüs adresimize "Başak Mh. Ordu Cd. F-05 Blok Başakşehir / İstanbul" yapılacaktır Tüm bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından https://www.lhu.edu.tr yapılacak olup, aynca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

- İlanda belirtilen koşulları taşımayan ve başvuru süresi içinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyrecektir.

Duyuru Başlama Tarihi : 07.07.2023

Son Başvuru Tarihi 21.07.2023

İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ve T.C. İbn Haldun Üniversitesi "Öğretim Üyeleri Yükseltilme ve Atanma Koşullan" uyarınca Öğretim Üyesi alımı gerçekleştirilecektir.

Başvuruda Gerekli Belgeler:

- Öğretim Üyesi Başvuru Formu ve Dilekçesi

- Özgeçmiş (YOK Formatinda) ve Eserler Listesi

- Kimlik fotokopisi

- Fotoğraf (2 Adet)

- Adli sicil belgesi

- Hizmet belgesi

- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

- Resmi Kurumlarca Onaylanmış ya da e-devlet üzerinden karekodhı lisans, yüksek lisans, doktora diplomalan ile doçentlik belgesi,

- Varsa Doç. Atama Yazılan

- Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi

- YÖKDİL/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK.Tarafindan Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge - İngilizce

Açıklama:

- Bilimsel Çalışma ve Yayınlanın Kapsayan 4 (Dört) takım dosya (bilimsel eserlerinden oluşan dosyanın 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere diğer nüshalannı elektronik ortamda (flash bellek) şalisen İnsan Kaynaklan Daire Başkanlığuıa teslim etmeleri ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Koruıunası Mevzuatı uyanırca akademik personel adayı açık rıza formu vermeleri gerekmektedir. Aydınlatma Metnine https://hr.iluLedu.tr/tr/kvkk-avdinlatnia-metni linki üzerinden ulaşılabilmektedir.)

- * 18.05.2021 tarihli 31485 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlannda Yabancı Dil Öğretimi Ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin madde 8'deki şartlan taşıyor olması gerekmektedir

- Son başvuru tarifli ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Başvurular şalisen kanıpüs adresimize "Başak Mh. Ordu Cd. F-05 Blok Başakşehir / İstanbul" yapılacaktır. Tüm bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından https://www.lhu.edu.tr yapılacak olup, aynca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

- İlanda belirtilen koşullan taşımayan ve haşvimi süresi içinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Duyuru Başlama Tarihi : 07.07.2023

Son Başvuru Tarihi : 21.07.2023

İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunünun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetin cliği'nin ilgili maddeleri ve T.C. Ibn Haldun Üniversitesi "Öğretim Üyeleri Yükseltilme ve Atanma Koşullan" uyarınca Öğretim üyesi alımı gerçekleştirilecektir.

Başvuruda Gerekli Belgeler:

- Öğretim Üyesi Başvuru Formu ve Dilekçesi

-Özgeçmiş (YÖK fonnatında) ve Eserler Listesi

- Kimlik fotokopisi

- Fotoğraf (2 Adet)

- Adli sicil belgesi

- Hizmet belgesi

- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

- Resmi Kurumlarca Onaylanmış ya da e-devlet üzerinden karekodlu lisans, yüksek lisans, doktora diplomalan

- Varsa Dr. Öğr. Üyesi Atama Yazıları,

- Yurtdışından alınan diplomalar için Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi

- YÖKDİL/YDS veya Eşdegerliliği YÖK Tarafindan Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge - İngilizce

Açıklama:

- Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) takım dosya (bilimsel eserlerinden oluşan dosyanın 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere diğer nüshalarını elektronik ortamda (flash bellek) şahsen insan Kaynaklan Daire Başkanlığına teslim etmeleri ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyannea akademik personel adayı açık rıza metıuıu vermeleri gerekmektedir. Aydınlatma Metnine https://Iir.ihii.edu.tr/tr/kvkk-aydinlatiiia-inelru linki üzerinden ulaşılabilmektedir.)

- 18 05 2021 tarihili ve 31485 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Yükseköğretim Kurulularında Yabancı Dil Öğretimi Ve Yakıncı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin madde 8'deki şartlan taşıyor olması gerekmektedir.

- Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Başvurular şalisen kampus adresimize "Başak Mh. Ordu Cd. F-05 Blok Başakşehir / İstanbul" yapılacaktır. Tüm bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından https://www.ihu.edu.tT yapılacak olup, aynca yazılı bıldınm yapılmayacaktır.

- ilanda belirtilen koşullan taşımayan ve başvunı süresi içinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Duyuru Başlama Tarihi . 07.07.2023

Son Başvuru Tarihi : 21.07.2023

İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ELEMANI ALINACAKTIR

Üniversitemiz Yönetim Bilimleri Fakültesine 2547 sayılı Kanunun 33. maddesi ile 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav De Giriş Sınavlarına ilişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yonctnıclik"in yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

Adayların 07/07/2023 21 0'' 2023 tarihleri arasında Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına şalisen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Başvuru ve Sınav Yeri: Başak Mh. Ordu Cd. F-05 Blok No:.3 Başak şehir ' İstanbul

SINAV TAKVİMİ

Hk Başvuru Tarihi : 07.07.2023

Son Başvuru Tarihi : 21.07.2023

ön Dcğcrlenclnne Tarihi : 26.072023

Giriş Sınav Tarihi : 28.07.202.3

Sonuç Açıklama Tarihi : 108.2023

Not: Ön değeriendinnc sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemiz web adresinde (www.ihu.edu.tr) yayınlanacak olup, bu ilan aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İSTENEN BELGELER:

1. Başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi (https://hr.ihu.eAi.tr/tr/formlar)

2. YÖK focmatlı özgeçmiş

3. 2 adet fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)

4. Kimlik fotokopisi

5. Lisans ve yüksek lisans diploması (adı veya noter onaylı sureli)

6. Yurt dışından alınmış olan dplonıalar için diploma denklik belgesi

7. Lisans, yüksek lisans ve doktora transkripti (adı veya noter onaylı sureti)

8. ALES sonuç belgesi (en az 7ü puan ) veya ALES muafiyeti için görev yapılan yükseköğretim kurumlartndın alınacak hizmet belgen/ atama olur yazısı

9. YÖKDIL/YDS (en az 70 puan) veya F.şdeğeriiliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına ilişkin Belge

lO.Lisansustu öğrenimine dair öğrenci belgen.

11.6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kainimi uyarınca akademik personel adayı açık rıza metni (KVKK Formu)

12. Erkek adaylar için askerlik terhis, tecil veya muafiyet belgesi

13. Adli sicil kaydı olmadığına dair belge (F-dcvIct üzerinden alınabilir.)

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