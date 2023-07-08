Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Mardin Artuklu Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Esasları Yönergesi hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen diğer şartları taşımaları gerekmektedir.

1- Doçent kadrosuna başvuracakların, başvurdukları bölümü belirtir forma özgeçmiş, doçentlik belgesinin tasdikli suretini veya karekodlu e-Devlet çıktısı, nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı suretini, 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosyayı teslim edeceklerdir. Ayrıca bilimsel dosyaya PDF formatında 4 (dört) adet USB eklenecektir. Kamu hizmetinde bulunanlar ve daha önce çalışıp ayrılmış olanlar dahi hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. Doçent kadrosuna atanacaklar, daimi statüde görev yapacaklardır.

2- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, başvurdukları bölümü belirtir forma özgeçmiş, doktora belgesinin tasdikli suretini veya karekodlu e-Devlet çıktısı, nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı suretini, 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosyayı teslim edeceklerdir. Ayrıca bilimsel dosyaya PDF formatında 4 (dört) adet USB eklenecektir. Kamu hizmetinde bulunanlar, daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

3- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulu tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Diğer Açıklamalar ve Önemli Hususlar;

- Üniversitemiz birimlerinin internet sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

- İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal etme ve güncelleme hakkına sahiptir.

- Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde sadece bir kadroya başvurabilecektir. Birden fazla kadroya başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.

- Adayların Üniversitemiz Akademik Yükseltme ve Atama Esasları Yönergesinin 3. maddesinin d fıkrası uyarınca, Rektörlüğümüzce oluşturulan Akademik Değerlendirme Komisyonu tarafından öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların aranan koşullara taşıyıp taşımadığı ile ilgili ön inceleme yapılacak olup bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

- Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak veya yapılması halinde iptal edilecektir.

- **Bu kadrolara başvuran adayların; YDS, YÖKDİL veya YÖK tarafından muadil kabul edilen bir yabancı dil sınavlarının birinden asgari 55 (Elli Beş) puan aldıklarını belgelemeleri gerekmektedir.

- Tıp Fakültesi öğretim üyesi kadrolarına başvuran adayların; lisans, yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve doçentlik diplomalarının aslı ya da resmi kurum/noter onaylı veya karekodlu e-Devlet çıktısı suretini teslim etmelidir.

- Adayların Üniversitemiz Akademik Yükseltme ve Atanma Esaslarına göre oluşturulan puanlama tablosunu doldurularak müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

Başvuru Süresi ve Yeri:

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayım tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gündür. Doçent başvuruları Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne (Personel Daire Başkanlığı), Doktor öğretim üyesi başvuruları ise ilgili birime şahsen veya posta ile yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belge ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

AÇIKLAMALAR

1Doçentliğini Yakınçağ Tarihi alanında almış olmak. Oryantalizm alanında çalışmalar yapmış olmak.

2 Doçentliğini Eğitim Bilimleri veya Dünya Dilleri ve Edebiyatları alanında almış olmak. Eğitim İktisadı alanında çalışmalar yapmış olmak.

3Doçentliğini Elektrik ve Elektronik Mühendisliği veya Matematik alanında almış olmak. Yaklaşımlı gruplar konusunda çalışma yapmış olmak.

4Tıpta uzmanlık eğitimini Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında tamamlamak.

5Tıpta uzmanlık eğitimini Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında tamamlamak.

6Tıpta uzmanlık eğitimini Deri ve Zührevi Hastalıklar alanında tamamlamak.

7Tıpta uzmanlık eğitimini Anatomi alanında tamamlamak veya Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Tıp)'ta Anatomi Yüksek Lisans* ve Doktorası yapmış olmak.

8Doktorasını Mimarlık alanında yapmış olmak. Mardin Hristiyanlık Dini Mimarisi konularında çalışmaları olmak.

9Doktorasını Bilgisayar Bilimleri veya Enformatik alanında yapmış olmak. Siber güvenlik konularında çalışmalar yapmış olmak.

10Doktorasını Bilgisayar Donanımı veya Matematik alanında yapmış olmak. Veri madenciliği konularında çalışmalar yapmış olmak.

11Doktorasını Bilgisayar Yazılımı veya Elektrik Elektronik Mühendisliği alanında yapmış olmak. Uzaktan algılama ve FPGA konularında SCI/SCIE indeksli dergilerde yayınları olmak.

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