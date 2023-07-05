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TÜBİTAK 214 personel alacak

TÜBİTAK 214 personel alacak. Son başvuru tarihi 26 temmuz 2023

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 05 Temmuz 2023 03:10, Son Güncelleme : 05 Temmuz 2023 16:36
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TÜBİTAK 214 personel alacak

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurulu Başkanlığından:

TÜBİTAK BÜNYESİNDE GÖREV YAPMAK ÜZERE KISMİ SÜRELİ ADAY ARAŞTIRMACI İSTİHDAM EDİLECEKTİR.

SON BAŞVURU TARİHİ: 26.07.2023

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