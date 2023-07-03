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Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 17 temmuz 2023

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 03 Temmuz 2023 15:48, Son Güncelleme : 03 Temmuz 2023 15:54
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Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Öğretim Üyeleri kadrolarına başvuracakların; bölümü belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) YDS ve dengi Yabancı Dil Belgeleri ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını vermeleri gerekmektedir.

Başvurular son başvuru tarihi mesai bitimine kadar (saat 17.00'a) posta ve e-posta yoluyla yapılır. Posta yoluyla gönderilecek belgelerin bir örneğinin aşağıdaki e-posta adresine de iletilmesi önemle rica olunur.

Başvurular için posta adresi: Özyeğin Üniversitesi İnsan Kaynakları Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mah. Orman Sok. 34794 Çekmeköy - İSTANBUL

E-posta adresi: ([email protected])

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz.

Duyuru Başlama Tarihi : 03.07.2023

Son Başvuru Tarihi: 17.07.2023

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