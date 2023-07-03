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Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı. Son başvuru tarihi 17 temmuz 2023

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 03 Temmuz 2023 15:42, Son Güncelleme : 03 Temmuz 2023 15:56
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Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi'nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim elemanları alınacaktır.

Başvuru Süresi : 03/07/2023 - 17/07/2023

Son Başvuru Tarihi : 17/07/2023 Saat: 17:00

Başvuruda İstenen Belgeler: Özgeçmiş (YÖK formatlı), 2 adet fotoğraf, kimlik fotokopisi, adli sicil kaydı, askerlik durum belgesi, mezuniyet belgeleri, yabancı dil belgesi.

Detaylı bilgiye www.lokmanhekim.edu.tr sayfasından ulaşabilirsiniz.

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