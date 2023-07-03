Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 770 öğrenci alacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığından:

JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULUNA (538) ERKEK VE (32) KADIN

ÖĞRENCİ TEMİN EDİLECEKTİR

1- GENEL AÇIKLAMA:

Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf astsubay ihtiyacının karşılanması maksadıyla Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Başkanlığına öğrenci temin edilecektir. Temin ile ilgili detaylar, www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının https://kamuilan.sbb.gov.tr adreslerinde yer alan "2023 Yılı Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Başvuru Kılavuzu"nda belirtilmiştir.

2- BAŞVURU ŞARTLARI:

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Evli, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikahsız olarak birlikte yaşamamak,

c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri (01 Ocak 2023) itibarıyla yirmi bir (21) yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 2002 ve sonrası doğumlular başvuru yapabilecektir.)

ç. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

d. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

e. Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

f. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

g. Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler hariç; herhangi bir nedenle askeri okullardan, Emniyet Teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,

ğ. "2023 Yılı Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Başvuru Kılavuzu"nda belirtilmiş olan diğer başvuru şartlarını taşımak.

3- BAŞVURU İŞLEMLERİ VE DİĞER HUSUSLAR:

a. Başvurular 03-25 Temmuz 2023 tarihleri arasında https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/ Giris internet adresi JSGA Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

b. Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesi, sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular PTS'den ilan edilecektir.

c. Başvuru kılavuzu okunmadan, internet ortamında başvuru yapılmamalıdır. Başvuru esnasında yapılabilecek yanlış kodlamalar ve yanlış beyanlardan, ilanların takip edilmemesinden doğacak olumsuz sonuçlardan aday sorumludur.

4- İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) yerleşkesi;

JSGA Başkanlığı Personel Temin Merkezi Komutanlığı

Beytepe / Çankaya / ANKARA

TEL: (0312) 464 4836 (Hafta içi saat:08.00-12.00 / 13.30-17.00)

Resmi İnternet Adresleri:

Jandarma Genel Komutanlığı: www.jandarma.gov.tr

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı: www.jsga.edu.tr

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığından:

GÜVENLİK BİLİMLERİ FAKÜLTESİNE (200) ERKEK ÖĞRENCİ TEMİN EDİLECEKTİR

1- GENEL AÇIKLAMA:

Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf subay ihtiyacının karşılanması maksadıyla Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Başkanlığına öğrenci temin edilecektir. Temin ile ilgili detaylar, www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının https://kamuilan.sbb.gov.tr adreslerinde yer alan "2023 Yılı Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Başvuru Kılavuzu"nda belirtilmiştir.

2- BAŞVURU ŞARTLARI:

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. Evli, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla nikahsız olarak birlikte yaşamamak,

c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri (01 Ocak 2023) itibarıyla yirmi bir (21) yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 2002 ve sonrası doğumlular başvuru yapabilecektir.)

ç. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

d. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

e. Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

f. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

g. Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler hariç; herhangi bir nedenle askeri okullardan, Emniyet Teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,

ğ. "2023 Yılı Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Başvuru Kılavuzu"nda belirtilmiş olan diğer başvuru şartlarını taşımak.

3- BAŞVURU İŞLEMLERİ VE DİĞER HUSUSLAR:

a. Başvurular 03-25 Temmuz 2023 tarihleri arasında https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/ Giris internet adresi JSGA Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

b. Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesi, sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular PTS'den ilan edilecektir.

c. Başvuru kılavuzu okunmadan, internet ortamında başvuru yapılmamalıdır. Başvuru esnasında yapılabilecek yanlış kodlamalar ve yanlış beyanlardan, ilanların takip edilmemesinden doğacak olumsuz sonuçlardan aday sorumludur.

4- İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) yerleşkesi;

JSGA Başkanlığı Personel Temin Merkezi Komutanlığı

Beytepe / Çankaya / ANKARA

TEL: (0312) 464 4836 (Hafta içi saat:08.00-12.00 / 13.30-17.00)

Resmi İnternet Adresleri:

Jandarma Genel Komutanlığı: www.jandarma.gov.tr

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı: www.jsga.edu.tr

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