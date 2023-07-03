Gazi Üniversitesi 8 Engelli ve Eski Hükümlü İşçi Alacak

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÜREKLİ İŞÇİ (ENGELLİ-ESKİ HÜKÜMLÜ/TMY) ALIM İLANI

Üniversitemiz hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere; 4857 sayılı İş Kanunu, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ile "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile 6 Eski Hükümlü/TMY ve 2 engelli olmak üzere toplam 8 sürekli işçi alımı yapılacaktır.

I- BAŞVURU ŞARTLARI

A- Genel Şartlar:

1- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2- Engelli pozisyonuna başvuracak adayların Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

3- Başvuru yapacak adayların, affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahküm olmamak.

4- Eski hükümlü pozisyonuna başvuracak adayların Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlandığı şekilde eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirmek ve Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahküm olmamak,

5- Engelli pozisyonuna başvuracak adayların engellilik durumlarını ilgili mevzuata göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla belgelendirmeleri gerekir.

6- Kamu haklarından mahrum olmamak.

7- Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak.

8- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapılmış, tecilli veya muaf olmak).

9- Son başvuru tarihi itibariyle belirlenen öğrenim düzeyinden mezun olmak.

10- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

11- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu sonuçlanmak.

12- İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

13- Her aday, Türkiye İş Kurumunda (İŞKUR) yayımlanan listede bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

14- Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

15- Büro Memuru pozisyonu için 2022 EKPSS Lisans sınavına girmiş olmak.

16- Bilgisayar Teknisyeni ve Temizlik Görevlisi için Kura/Sözlü mülakat yapılacaktır.

17- Ankara il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

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II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

İlanda belirtilen şartların tamamını taşıyan adaylar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 03/07/2023-07/07/2023 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yaparak yada ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden başvurularını yapabileceklerdir.

III- BAŞVURULARIN İNCELENMESİ

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)'dan alınan başvuru sahiplerinin isimlerinin yer aldığı listeler (www.personel.gazi.edu.tr) adresinden yayınlanacak olup, koşulları sağlayamayan veya yanlış/yanıltıcı beyanda bulunan adaylar kura çekimine katılamayacaklardır.

Büro Memuru pozisyonu için 2022 EKPSS Lisans grubu puan ve Sözlü sınav esas alınarak belirlenecektir.

IV- KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

1. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan adaylardan asil ve yedek adayların belirlenmesi amacı ile 18/07/2023 tarihinde saat 10:00'da Üniversitemiz Gazi Konser Salonunda (Gazi Üniversitesi Ana Giriş Kapısı (A Kapısı) yanı) noter huzurunda kura çekim işlemi yapılacaktır.

2. Kura çekimi ile açık iş sayısının 4 (dört) katı asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

3. Kura sonucu belirlenen adaylar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü (www.gazi.edu.tr) ile Personel Daire Başkanlığı (www.personel.gazi.edu.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

4. Kura tarihi saati ve yeri ile ilgili herhangi bir değişiklik olması durumunda yeni kura bilgileri (www.personel.gazi.edu.tr) adresinde duyurulacaktır,

V -SÖZLÜ SINAV TARİHİ, YERİ VE İŞLEMLERİ

1) Kura sonucunda belirlenen adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır,

2) Sözlü sınavın gün, saat ve yeri (www.personel.gazi.edu.tr) adresinde ilan edilecektir,

3) Üniversitemiz sözlü sınav yeri ve tarihleriyle ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir,

4) Adaylar sözlü sınava gelirken kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir,

5) Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

VI- DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI

Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar;

(www.personel.gazi.edu.tr) adresinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

VII- BELGE TESLİMİ

Adayların atamaya ilişkin istenen belgeleri (www.personel.gazi.edu.tr) adresinde duyurulacaktır.

VIII- ATAMA İŞLEMLERİ

1- Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adayların atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir,

2- Başvurduğu kadronun nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen veya sözlü sınavda başarılı olup da işe başlamayanlar ile atandıktan sonra herhangi bir sebeple işten ayrılanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle atama yapılacaktır,

3- Sözlü sınavda başarı göstererek atamaya hak kazanan adaylardan; doğum, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanların, bu durumlarını belgelendirerek Personel Daire Başkanlığına başvurmaları halinde, diğer atama şartlarını taşımaları kaydı ile göreve başlamalarına engel durumun sona ermesini müteakip göreve başlamaları sağlanacaktır,

4- İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok 2 ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir,

5- Bu duyurular tebliğ mahiyetinde olup ayrıca ilgililerin posta adresine tebligat yapılmayacaktır.

İlgililere duyurulur.

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