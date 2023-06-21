Zonguldak İl Özel İdaresi 2 memur alacak

ZONGULDAK İLİ ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYELERİ ÇEVRE ALTYAPI TEMEL HİZMETLER BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI

Zonguldak İli Özel İdaresi ve Belediyeleri Çevre Altyapı Temel Hizmetler Birliği Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; "Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği" hükümlerine göre aşağıda ünvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

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BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

Birliğimize yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvuruda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı maddesi ve 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

ç) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

e) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

2) BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türünden, asgari KPSS puanını almış olmak,

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

c) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosu için; başvuracak olan adayların Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası sahibi olmak veya mezun olduğu okuldan bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek, d) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosu için; 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Başvuru Sırasında;

1. Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Birliğimizinwww.zonceb.gov.trinternet adresinden temin edilecektir. Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.

a. Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

b. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Kurumumuzca tasdik edilebilir)

c. Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Kurumumuzca tasdik edilebilir)

d. KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM'nin aday işlemleri internet sitesinden alınan doğrulama barkotlu bilgisayar çıktısı,

e. Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

f. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

g. Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik veya vesikalık fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak.)

h. VHKİ kadrosuna başvuru yapacak olan adaylar için Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikasının veya mezun olduğu okuldan bilgisayar dersi gördüğünü gösteren transkript belgesi aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

ı. VHKİ kadrosuna başvuru yapacak olan adaylar için Sürücü Belgesinin aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

i. Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi. (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)

Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Kurumumuzca tasdik edilecektir.)

4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

Adaylar yazılı sınava katılabilmek için,

a) Adaylar başvuru esnasında istenilen belgeler ile başvurularını 07/08/2023 - 09/08/2023 tarihleri arasında mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 08.30-17.00) arasında şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla veya elektronik ortamda yapabileceklerdir.

b) Elektronik ortamda yapılan başvurulara istenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihleri içerisinde Birliğimizin [email protected] elektronik posta adresine yapılabilecektir.

c) Şahsen yapılacak başvurularda başvuru evraklarını, Birliğimizin Zonguldak İli Özel İdaresi ve Belediyeleri Çevre Altyapı Temel Hizmetler Birliği Başkanlığı - Meşrutiyet Mah. Gazipaşa Cad. Hükümet Konağı No : 30/410 ZONGULDAK adresine teslim edebileceklerdir.

d) İadeli taahhütlü posta yoluyla yapılacak olan başvurular da, Birliğimizin Zonguldak İli Özel İdaresi ve Belediyeleri Çevre Altyapı Temel Hizmetler Birliği Başkanlığı - Meşrutiyet Mah. Gazipaşa Cad. Hükümet Konağı No : 30/410 ZONGULDAK adresine gönderilebileceklerdir.

e) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular Birliğimizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

(Geciken postalardan Birliğimiz sorumlu olmayacaktır.)

5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ - BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI

a. Birliğimiz tarafından adayların T.C. kimlik numaraları ile ÖSYM kayıtlarının uyumu kontrol edilmek suretiyle KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday yazılı sınava çağrılacaktır.

b. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.

c. Sınava girmeye hak kazanan adaylar, KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların değerlendirilmesini müteakip 11.08.2023 tarihindewww.zonceb.gov.trinternet adresinden ilan edilecektir.

d. Başvurusu kabul edilip sınava çağrılan adaylar, Birliğimizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu "Sınav Giriş Belgesi"ne Birliğimiz internet sitesiwww.zonceb.gov.trinternet adresinden erişim sağlayabilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.

e. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

6) SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI

Yazılı Sınav;

Memur kadrolarına alım için 15/08/2023 tarihinde saat:10.00'da başlamak üzere Zonguldak Belediye Başkanlığının Terakki Mah. Belediye Bulvarı No:1 ZONGULDAK adresinde bulunan Belediye Meclis Toplantı Salonunda yazılı sınav yapılacaktır.

Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sınav Konuları:

Yazılı Sınav;

1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

2. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

4. Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat

konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

7) SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile İlgili Temel Mevzuat konularında 15' er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için yazılı sınavdan en az 60 puan alınması şarttır.

Adayların atamaya esas başvuru puanı; Birliğimiz tarafından yapılan yazılı puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek vewww.zonceb.gov.trinternet adresinde ilan edilecektir.

Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri 16/08/2023 tarihindewww.zonceb.gov.trinternet sayfasında ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Kurulu; Sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Valilik ilan panosunda ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan olunur.

ZONGULDAK İLİ ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYELERİ ÇEVRE ALTYAPI TEMEL HİZMETLER BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI