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Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi 26 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 5 temmuz 2023

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 21 Haziran 2023 19:44, Son Güncelleme : 21 Haziran 2023 19:47
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Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi ve Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.

Tüm başvurular https://personelbasvuru.bozok.edu.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda e-devlet şifresi ile alınacak olup, şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

GENEL AÇIKLAMALAR:

1. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete 'de yayın tarihi itibariyle 15 gündür.

2. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23., 24. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen koşulları sağlamış olmaları gerekir.

3. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4. İlgili kadrolara müracaat edecek adayların, Üniversitenin aynı tarihte ilana çıktığı veya başvuru takviminde güncelleme yaptığı Öğretim Elemanı pozisyonlarından tek bir kadro ilanına başvuru yapmaları gerekmektedir. Birden fazla pozisyona, kadro ilanına başvuru yapan adayların her iki başvurusu da değerlendirmeye alınmayacaktır.

5. Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen şartları taşımayan adayların başvuruları Üniversitemizce kabul edilmeyecektir.

6. Başvuruda istenen tüm belgelerin https://personelbasvuru.bozok.edu.tr/ adresi üzerinden elektronik olarak yüklenmesi gerekmektedir.

7. İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını ve ilan edilen her pozisyonu iptal edebilir.

8. İdarenin İlan Takviminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

9. İlan Tarihi: 21/06/2023

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