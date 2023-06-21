Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Tıp Fakültesinde açık bulunan aşağıda anabilim dalı ile unvan ve koşulları belirtilen kadroya 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların başvurularını, 21 Haziran - 7 Temmuz 2023 tarihleri arasında, aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda Rektörlüğümüze (Yazı İşleri Müdürlüğüne) yapmaları gerekmektedir.

Profesör kadrosuna DEVAMLI STATÜ'ye göre atama yapılacaktır. Ataması yapılacak olanlar, 10 (on) yıl süreyle (kurum dışında, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri hariç), gelir getirici herhangi bir mesleki faaliyette bulunmayacaklarını yazılı olarak beyan eder ve halihazırda gelir getirici herhangi bir mesleki faaliyette bulunmadıklarını teyit eden resmi belgeleri veya mesleki faaliyetleri varsa bu faaliyeti sona erdirdiklerine ilişkin belgeyi sunacaklarını taahhüt eden bir dilekçe verirler.

Adayların, Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış başvuru koşullarını (https://hacettepe.edu.tr/duyurular/atama-kriterleri_2019basvurukosullari) ve atama kriterlerini (https://hacettepe.edu.tr/duyurular/atama-kriterleri_2019) sağlamaları gerekmektedir. Ancak, Hacettepe Üniversitesi Atama Kriterlerini karşılamış olmak kadro ilanına başvurmak için asgari koşuldur, kadroya atanma hakkı sağlamaz.

Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlere başvuran adayların tamamı açıklamalarda yer alan (1) no'lu maddedeki ifadeye tabi olacaklardır.

Koşullara uymayan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adayların, kadroya atanmayı engelleyici herhangi bir ceza almamış olmaları gerekir.

İlan edilen kadrolara başvuran adayların basılı olarak bir adet hazırlayacakları yayın dosyalarına;

1- Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin Öğretim Üyesi ile ilgili maddelerinde istenilen koşulları sağladığına ilişkin beyanları ve başvuru dilekçeleri (https://hacettepe.edu.tr/duyurular/atama-kriterleri adresinden sağlanacak)

2- Diplomalar, doktora, doçentlik ve yabancı dil belgeleri (e-Devlet üzerinden alınacak belgeler geçerlidir)

3- Kriterleri sağladığına dair belge (H.Ü. Kriter Komisyonundan alınacak belge geçerlidir.),

4- Eğiticilerin Eğitimi Belgesi (Üniversitemiz Rektörlüğünce ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adayların; Üniversitemiz veya diğer Üniversiteler tarafından verilen "Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgesi"ne sahip olmaları gerekir. Üniversite dışı kurumlardan alınan Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgeleri, Rektörlüğümüze bağlı Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi tarafından onaylanması halinde geçerli olarak kabul edilecektir. Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgesi olmayan adaylar ilan tarihini takiben başvuru sürecinde Üniversitemiz Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi tarafından düzenlenecek olan Uzaktan Eğitim Programı kapsamında bu belgeyi alabilirler.),

5- Özgeçmiş formu, Akademik etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesini eklemeleri gerekmektedir (https://hacettepe.edu.tr/duyurular/atama-kriterleri_belge_form web adresinden temin edilebilir.)

Ek olarak yukarıdaki maddelerde belirtilen belgelerin birer kopyası ve Nüfus kayıt örneği (e-Devlet üzerinden alınacak) ile Fotoğraf (2 ad.) da başvurulan birime iletilmelidir. Profesörlük kadrosu başvuruları için teslim edilen yayın dosyasında bulunan bütün belgelerin salt okunur şekilde yüklenmiş olduğu 8 adet taşınabilir bellek ve 5 adet (yaklaşık A4 kağıdı boyutlarında hava yastıklı) zarfı ilan süresi içerisinde ilgili birime teslim etmeleri gerekmektedir.

Posta ile başvurular işleme alınmayacaktır ve başvurular şahsi olarak yapılacaktır.

FAKÜLTE/ ENSTİTÜ

ANABİLİM DALLARI KADRO UNVANI KADRO SAYISI

TIP FAKÜLTESİ

Üroloji Profesör(1)(2) 1

AÇIKLAMALAR

1. Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlerdeki kadrolara başvuran adayların ilgili birimlere atanması için yabancı dilde ders verme sınavını başarmış olmaları şarttır. Bu sınavlar, ilanı takiben Rektörlüğümüz tarafından organize edilecektir. Üniversitemizde bulunan programların eğitim diline https://hacettepe.edu.tr/fs/atama/ prgegitimdililistesi.pdf bağlantısından ulaşılabilir.

2. Doçentlik unvanını Üroloji alanında almış olmak. Üroonkoloji alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

İlan olunur.

6437/1-1