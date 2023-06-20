Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönetmeliği ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atama, Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına uygun olarak, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartlan ve ilanda belirtilen özel şartlan sağlamaları kaydıyla öğretim üyesi alınacaktır. İlgili kadrolara başvuran adayların başvurulan yukarıda belirtilen Uygulama Esaslannın 7. maddesinin 4. fıkrası kapsamında kunılacak komisyon tarafından incelenerek ilanda belirtilen bilimsel nitelik şartlan dışında başvuru şartlarım sağlamadığı tespit edilen adaylann başvuruları kabul edilmeyecektir. Öğretim Üyeliğine Atama, Yükseltme ölçütleri ve Uygulama Esaslarına https://www.ksıı.edıı.tr/Default.aspx?Sld=8132 web adresinden (web sayfasından Üniversitemiz. Mevzuat Yönergeler başlığı altından) erişim sağlanabilir.

Başvuran adaylarda Yükseköğretim Kurumlan Yabancı Dil (YÖKDİL), YDS sınavından. Profesör ve Doçentler için en az 60 (altmış) Dr. Öğretim Üyeleri için en az 55 (elli beş) puan veya eşdeğeri kabul edilen merkezi bir yabancı dil sınavından bu puanın muadili bir puan almış olmak şartı aranır. Çalışma alanı bir yabancı dille ilgili olan bölümlerde ayrıca ilgili dilde YÖKDtl sınavından veya YDS'den en az Profesör ve Doçentler için 80 (seksen) Dr. Öğretim Üyeleri için 70 (yetmiş) puan veya eşdeğeri kabul edilen merkezi bir yabancı dil sınavından bu puanın muadili bir puan almış olmak şartı aranır.

Dr. öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adaylann Üniversitemiz öğretim Üyeliğine Atama, Yükseltme ölçütleri ve Uygulama Esaslannın 4. maddesinin 3. fıkrası uyarınca yapılacak olan deneme dersinde başarılı olması şartı aranır. Deneme dersinde başarılı olmayan adayın ataması yapılmaz. Ancak, Yükseköğretim Kurumlarında en az. I yıl ders vermiş olan adaylarda deneme dersi verme şartı aranmaz.

Profesör ve Doçent kadrosuna başvurular. Personel Daire Başkanlığına. Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvurular ise ilgili akademik birimlere şahsen yapılacaktır. Başvuruda bulunan öğretim üyesi adayları, ilan edilen yalnız bir kadroya müracaatta bulunabilirler. Profesörler, Doçent kadrolarına ve Doçentler, Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat edemezler. Başvurular şahsen olup, posta ile yapılan başvurular geçersiz, sayılacaktır.

Başvuruda bulunan adayların yayın dosyalarının içerisine ve başvuru formu ekinde Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atama, Yükseltme ölçütleri ve Uygulama Esaslarında kullanılan puanlama tablolarına göre hazulayacaklan puanlama tablosu eklemeleri gerekmektedir.

2547 sayılı Kanunun Ek 38. Maddesi uyarınca belirlenen % 30'luk kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

İlanımız Üniversitemiz (www.ksu.edu.tr) w'eb sayfasının duyurular kısmında mevcut olup, Üniversitemiz web sitesinde yapılacak olan duyumlar tebligat niteliğindedir.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olan adaylann atamaları yapılacaktır.

Yabancı ülkelerden alman diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

İlanda belirtilen başvuru koşullarının ilan tarihinden önce sağlanmış olması zorunludur.

Başvurularda esas alınacak tablolara https://nersonel.ksu.edu.tr/Default.aspx .*8^1=7582web adresinden erişim sağlanacaktır Başvurularda, www.ksu.cdu.tradresinde yayımlanan Başvuru Formuekinde yer alan aşağıdaki evraklann şahsen teslim edilmesi gerekmektedir. 1) Öz Geçmiş ve Yayın Listesi ve Puanlama Tablosu

2) Lisans. Yüksek Lisans, Doktora i Uzmanlık / Sanatta Yeterlik / Doçentlik Belgesi onaylı sureti

3) Yabancı Dil Sonuç Belgesi

4) Nüfiıs Cüzdan Fotokopisi

5) Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi

6) I Adet Fotoğraf

7) Sicil Özeti (kurum dışı başvurular için)

8) Sabıka Kaydı

9) Yayınları kapsayan 1 adet fiziki yayın dosyası ve bu dosyadaki tüm belgeleri içeren PDF tbnııatında hazırlanmış CD (Profesör kadrosu için 6 adet. Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrosu için 4 adet)

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