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TÜBİTAK, 15 personel alacak

TÜBİTAK, 15 personel alacak. Son başvuru tarihi 17 temmuz 2023

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 19 Haziran 2023 02:29, Son Güncelleme : 19 Haziran 2023 02:33
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TÜBİTAK, 15 personel alacak

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından:

TÜBİTAK BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BÜNYESİNDE GÖREV YAPMAK ÜZERE (KADROLU PERSONEL) ÇALIŞAN İSTİHDAM EDİLECEKTİR. SON BAŞVURU TARİHİ: 17.07.2023

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*Başvurular için gerekli koşullar, diğer detaylar ve süreçler Kurumumuz internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr) ve TÜBİTAK İş Başvuru Sisteminde (kariyer.tubitak.gov.tr) yer almaktadır.

İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.

TÜBİTAK BAŞKANLIK

Adres : Tunus Cad. No:80, 06100 Kavaklıdere - ANKARA

E-Posta : [email protected]

Telefon : 0 312 298 17 26 / 17 43 / 17 39 / 17 20 / 17 17

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