TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 4 Eski Hükümlü İşçi Alacak

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

4 DEMİRYOLU YOL YAPIM, BAKIM ONARIM MAKİNESİ OPERATÖRÜ ALIM İLANI

Teşekkülümüz işyerlerine "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamında 4 Demiry olu Yol Yapını, Bakım Onanın Makinesi Operatörü işe alınacaktır.

İşgücü taleplerimiz Ülke düzeyinde KPSS şartı aranmaksızın İŞKUR'da 19.06.2023 - 23.06.2023 tarihleri arasında yayınlanacaktır.

Başvuru yapacak adayların bilmesi gereken hususlar, istenilen belgeler ve okul bölümleri aşağıda belirtihniştir.

Afyoııkarahisar Yol Mekanik Atölye Müdürlüğüne alınacak demiryolu yol yapım bakını onarım makinesi operatörü için "Genel Hususlar ve Özel Şartlar" bölümünde yayınlanacak hususlar:

İşgücü talebi ile ilgili tüm duyurular (aranan şartlar, evrak teslim tarihi/yeri, noter huzurunda kura çekimi tarihi, sözlü sınav tarihi/yeri. sözlü sınav sonucu) TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde yayımlanacaktır.

BAŞVURU YAPACAK ADAYLARIN BİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1- İŞKUR'da yayımlanacak işgücü taleplerimize başvuru yapacak adaylar;

- Aşağıda belirtilen meslek lisesi veya meslek yüksek okulu bölümlerinden/programlarından veya denk bölümlerinden/programlarından birinden mezun olması,

- Ekskavatör İş Makinesi Kullanma Yetki Belgesine (Operatörlük Belgesi) sahip olması,

- İlan tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olması gerekmektedir.

2- Başvuru yapan adayların aşağıda belirtilen evraklarını TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına 10.07.2023- 14.07.2023 tarihler arasında teslim etmesi gerekmektedir.

Eksik evrakla başvuran veya ilanda belirtilen şartlan taşımayan adaylar hakkında tutanak düzenlenecek ve başvurusunun kabul edilmediği İŞKUR'a bildirilecektir.

3- Başvuru yapan adaylardan evrak teslimi yapanların işgücü talebinin dört katından fazla olması durumunda sözlü sınava katılacaklar, 18.07.2023 tarihinde TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Hacı Bayram Mahallesi Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde noter huzurunda kura çekimi ile belirlenecektir.

4- Sözlü sınavı. 21.07.2023 tarihinde TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Hacı Bayram Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır.

5- Başvuru yapan adayların sözlü sınavında Sınav Kurulu üyelerince; özgüvenleri 10 puan, yazılı iletişimleri 10 puan, sözlü iletişimleri 10 puan, gözlem-stres-problem çözme konularındaki yetenekleri ise 20 puan olmak üzere beceri alanında 50 puan üzerinden.

Mezun oldukları bölüm'program bilgilerinin değerlendirilmesinde ise her soru 10 puan üzerinden değerlendirilerek mesleki terim 1 soru, mesleki yapı malzemesi 2 soru, mesleki teknik konulardan 2 soru soru olmak üzere mesleki alanda 50 puan, toplamda 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

Yapılan değerlendirme sonucunda sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puan ortalaması alınarak başarı puanı ve sıralaması belirlenecektir.

Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle talep edilen işçi sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

6- Başvuru yapacak adayların, başvuru yapmadan önce çalışacağı işyerini görmesi kendi açısından faydalı olacaktır.

7- Başvuru yapacak adaylar, ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir.

8- TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü işyerlerinde yapılan işlerin tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamında olması ve işin niteliği gereği ilan edilen işgücü talebine sadece erkek adaylar başvuru yapabilecektir.

9- İşe başlatılacak demiryolu yol yapım, bakım onarım makinesi operatörü 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacaktır.

10- İşe başlayan demiryolu yol yapım, bakım onarım makinesi operatörünün deneme süresi 4 ay olup, deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş sözleşmesi fesli edilecektir.

11- İşe başlayan demiryolu yol yapım, bakım onarım makinesi operatörü atandıkları il ve işyerinden en az 5 yıl nakil talebinde bulunamayacaktır.

12- İşe başlayan demiryolu yol yapım, bakım onarım makinesi operatörü vardiyalı olarak 24 saat esasına göre gece gündüz çalıştırılabilecektir.

13- Demiryolu yol yapım, bakım onarım makinesi operatörü olarak işe başlayıp, 7 yıl içerisinde iş sözleşmesi 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre feshedilenler ile istifa suretiyle aynlanlardan; görmüş oldukları eğitim kurs, staj vb. eğitim programları süresince aldıkları ücret ile eğitim programına ait maliyetin güncel olarak hesap edilerek tutarının 14 si tazminat olarak geri alınacaktır.

İSTENİLEN BELGELER;

1- Nüfüs cüzdanı aslı evrak tesliminde gösterilecektir,

2- Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile wwrv.turkive.gov.tr. adresinden TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı belgesi alınacaktır. Adli sicil kaydı bulunanlar, adli sicil kaydında geçen kararlarla ilgili mahkeme kararlarını,

3- Öğrenim belgesi fotokopisini, (Öğrenim belgesinde bölüm/alanı/dah/programı belirtilmiş veya E-devlet şifresi ile www.turkivc.gov.tr. adresinden alman barkotlu mezun belgesi olacaktır.)

4- Cumhuriyet Savcılığından alınan Eski Hükümlü Belgesini, (Eski hükümlü belgesinde yazan ceza ile ilgili mahkeme kararları verilen belgeye ekleyecektir.)

5- Askerlik durum belgesini, (Belgede terhis, tecil, bedelli veya muaf olduğu belirtilecek, muaf olanlar muaf olma belgesini verilen belgeye ekleyecektir.)

6- E-devlet şifresi ile www .turkiyc.gov.tr.adresinden alınan Yerleşim Yeri (İkametgah) ve Diğer Adres Belgesini,

7- E-devlet şifresi ile www.turkivc.gov.tr. adresinden alman Kare kodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümünü,

8- Ekskavatör İş Makinesi Kullanma Yetki Belgesini (Operatörlük Belgesi).

9- TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanan İş Talep Bilgi Formunu mavi tükenmez, kalemle doldurup imzalı olarak,

teslim edecektir.

SAĞLIK ŞARTLARI

1- Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvardan/hastaneden alınacak Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Testi Raporu istenecektir

2- Demiryolu yol yapını, bakım onarım makinesi operatörü görev tanımında geçen işler Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliği A Grubu Sağlık Şartlarında yazılı görevler içerisinde bulunduğundan, işe başlayacak Demiryolu yol yapım, bakım onarım makinesi operatörü; Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Personeline Sağlık Kurul Raporu Düzenlemeye Yetkili hastanelerinin herhangi birinden; 8 hekim imzasının (8 branş; göz, kulak burun boğaz, dahiliye, nöroloji, genel cerrahi, psikiyatri, kardiyoloji, ortopedi ve travmatoloji) bulunduğu Sağlık Kurulu Raporu alacaktır.

Sağlık Kurulu Raporumla Bulunması Gereken Hususlar;

. Göz Görme Kuvvetleri sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş,

. Renk Muayenesi (İshihara) testi yapılmış,

. İşitme muayenesi yapılmış (Odyometrik incelemede 500, 1000, 2000 frekanslarının saf ses ortalaması 0-35 dB olmalıdır.) ve odyometri grafiğinde belirtilmiş olmalıdır.

. Raporda "Demiryolu A Grubu emniyet kritik görevlerde çalışır." kararının net olarak yazılı olması gerekmektedir.

TCDD Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi gereğince; grup tespiti yapılacak adayların almış oldukları sağlık kurulu raporu grup belirleyicileri tarafindan değerlendirilecektir.

Grubu uygun olan adaylar, psikoteknik değerlendirmesine gönderilecektir. Grubu uygun olmayan adayların işe başlama işlemleri sonlandırılarak, varsa yedek aday çağrılacaktır. Psikoteknik değerlendirme sonucunda yeterli görülen adayın ataması yapılacaktır. Yetersiz görülen aday en az 30 gün sonra ikinci kez psikoteknik değerlendirmeye gönderilecektir. İkinci kez yetersiz görülen adayın işe başlama işlemleri sonlandırılarak, varsa yedek aday çağrılacaktır.

Beylikova 821 Elektrifikasyon Bakım Şefliği, Ereğli 621 Yol Bakını Şefliği ve Yenice 624 Yol Bakım Şefliğine alınacak demiryolu yol yapım bakını onanın makinesi operatörü için "Gene/ Hususlar ve Özel Şartlar" bölümünde yayınlanacak hususlar:

İşgücü talebi ile ilgili tüm duyurular (aranan şartlar, evrak teslim tarihi/yeri, noter huzurunda kura çekimi tarihi, sözlü smav tarihi/yeri, sözlü sınav sonucu) TCDD web sitesi (http://wvviv.tcdd.gov.tr/) duyulular bölümünde yayımlanacaktır.

BAŞVURU YAPACAK ADAM,ARIN BİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1- İŞKUR'da yayımlanacak işgücü taleplerimize başvuru yapacak adaylar;

- Aşağıda belirtilen meslek lisesi veya meslek yüksek okulu bölümlerinden/programlarından veya denk bölümlerinden/programlarından birinden mezun olması,

- En az C veya D sınıfı sürücü belgesine sahip olması.

- İlan tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olması gerekmektedir.

2- Başvuru yapan adayların aşağıda belirtilen evraklarını TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına 10.07.2023- 14.07.2023 talihler arasında teslim etmesi gerekmektedir.

Eksik evrakla başvuran veya ilanda belirtilen şartları taşımayan adaylar hakkında tutanak düzenlenecek ve başvurusunun kabul edilmediği İŞKUR'a bildirilecektir.

3- Başvuru yapan adaylardan evrak teslimi yapanların işgücü talebinin dört katından fazla olması durumunda sözlü smava katılacaklar. 18.07.2023 talihinde TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Hacı Bayram Mahallesi Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde noter huzurunda kura çekimi ile belirlenecektir.

4- Sözlü sınavı. 21.07.2023 tarihinde TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Hacı Bayram Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır.

5- Başvurıı yapan adayların sözlü sınavında Sınav Kurulu üyelerince; özgüvenleri 10 puan, yazılı iletişimleri 10 puan, sözlü iletişimleri 10 puan, gözlem-stres-problem çözme konularındaki yetenekleri ise 20 puan olmak üzere beceri alanında 50 puan üzerinden,

Mezun oldukları bölüm'program bilgilerinin değerlendirilmesinde ise her soru 10 puan üzerinden değerlendirilerek mesleki terim 1 soru, mesleki yapı malzemesi 2 soru, mesleki teknik konulardan 2 soru soru olmak üzere mesleki alanda 50 puan, toplamda 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

Yapılan değerlendirme sonucunda sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puan ortalaması alınarak başarı puanı ve sıralaması belirlenecektir.

Başarı puaıu en yüksek adaydan başlanmak suretiyle talep edilen işçi sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

6- Başvuru yapacak adayların, başvuru yapmadan önce çalışacağı işyerini görmesi kendi açısından faydalı olacaktır.

7- Başvuru yapacak adaylar, ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir.

8- TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü işyerlerinde yapılan işlerin tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamında olması ve işin niteliği gereği ilan edilen işgücü talebine sadece erkek adaylar başvuru yapabilecektir.

9- İşe başlatılacak demiryolu yol yapım, bakım onarım makinesi operatörü 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacaktır.

10- İşe başlayan demiryolu yol yapım, bakım onarım makinesi operatörünün deneme süresi 4 ay olup, deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş sözleşmesi fesh edilecektir.

11- İşe başlayan demiryolu yol yapım, bakım onarım makinesi operatörü atandıkları il ve işyerinden en az 5 yıl nakil talebinde bulunamayacaktır.

12- İşe başlayan demiryolu yol yapım, bakım onarım makinesi operatörü vardiyalı olarak 24 saat esasına göre gece gündüz çalıştırılabilecektir.

13- Demiryolu yol yapım, bakım onarım makinesi operatörü olarak işe başlayıp, 7 yıl içerisinde iş sözleşmesi 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre feshedilenler ile istifa suretiyle ay olanlardan: görmüş oldukları eğitim, kurs, staj vb. eğitim programları süresince aldıkları ücret ile eğitim programına ait maliyetin güncel olarak hesap edilerek tutarının '4 si tazminat olarak geri alınacaktır.

İSTENİLEN BELGELER;

1- Nüfus cüzdanı aslı evrak tesliminde gösterilecektir,

2- Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkive.gov.tr. adresinden TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı belgesi alınacaktır. Adli sicil kaydı bulunanlar, adli sicil kaydında geçen kararlarla ilgili mahkeme kararlarını,

3- Öğrenim belgesi fotokopisini, (Öğrenim belgesinde bölüm/alanı/dah/programı belirtilmiş veya E-devlet şifresi ile www.turkive.gov.tr. adresinden alınan barkotlu mezun belgesi olacaktır.)

4- Cumhuriyet Savcılığından alınan Eski Hükümlü Belgesini, (Eski hükümlü belgesinde yazan ceza ile ilgili mahkeme kararları verilen belgeye ekleyecektir.)

5- Askerlik durum belgesini. (Belgede terhis, tecil, bedelli veya muaf olduğu belirtilecek, muaf olanlar muaf olma belgesini verilen belgeye ekleyecektir.)

6- E-devlet şifresi ile www.turkive.gov.tr. adresinden alınan Yerleşim Yeri (İkametgah) ve Diğer Adres Belgesini,

7- E-devlet şifresi ile www.turkive.gov.tr. adresinden alman Kaı-e kodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümünü,

8- En az C veya D sınıfı sürücü belgesi

9- TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanan İş Talep Bilgi Eoıuıunu mavi tükenmez kalemle doldurup imzalı olarak.

teslim edecektir.

SAĞLIK ŞARTLARI

1- Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvardan/hastaneden alınacak Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Testi Raporu istenecektir

2- Demiryolu yol yapım, bakını onarım makinesi operatörü görev tanımında geçen işler Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliği A Grubu Sağlık Şartlarında yazılı görevler içerisinde bulunduğundan, işe başlayacak Demiryolu yol yapım, bakım onarım makinesi operatörü; Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Personeline Sağlık Kurul Rapora Düzenlemeye Yetkili hastanelerinin herhangi birinden; 8 hekim imzasının (8 branş: göz, kulak burun boğaz, dahiliye, nöroloji, genel cerrahi, psikiyatri, kardiyoloji, ortopedi ve travmatoloji) bulunduğu Sağlık Kurulu Rapora alacaktır.

Sağlık Kurulu Raporunda Bulunması Gereken Hususlar;

. Göz Görme Kuvvetleri sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş,

. Renk Muayenesi (İshihara) testi yapılmış,

. İşitme muayenesi yapılmış (Odyometrik incelemede 500, 1000, 2000 frekanslarının saf ses ortalaması 0-35 dB olmalıdır.) ve odyometri grafiğinde belirtilmiş olmalıdır.

. Raporda "Demiryolu A Grubu emniyet kritik görevlerde çalışır." kararının net olarak yazılı ohnası gerekmektedir.

TCDD Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi gereğince; grup tespiti yapılacak adayların almış oldukları sağlık kurulu raporu grup belirleyicileri tarafından değerlendirilecektir.

Grubu uygun olan adaylar, psikoteknik değerlendirmesine gönderilecektir. Grubu uygun olmayan adayların işe başlama işlemleri sonlandırılarak, varsa yedek aday çağrılacaktır. Psikoteknik değerlendirme sonucunda yeterli görülen adayın ataması yapılacaktır. Yetersiz görülen aday en az 30 gün sonra ikinci kez psikoteknik değerlendirmeye gönderilecektir. İkinci kez yetersiz görülen adayın işe başlama işlemleri sonlandırılarak, varsa yedek aday çağrılacaktır.

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