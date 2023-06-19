Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 5 İşçi Alacak

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden: SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (D) fıkrası ve 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden Sürekli İşçi alınacaktır. Aranan şartlar ve sayılar aşağıda belirtilmiştir.

Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Şartlara durumu uyan adayların, ilanın Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren 5 (Beş) gün içinde başvurularını http://esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilecektir.

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A) AÇIKLAMALAR

1) 657 sayılı Kanunun 4/D maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yukarıda belirtilen tabloda belirtilen unvanlarda noter kurası ve akabinde yapılacak sözlü sınav yöntemiyle "sürekli işçi" alınacaktır.

2) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

3) Sürekli İşçi ilanına ilişkin başvuru listesinin, İŞKUR tarafından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine gönderilmesine müteakip Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)'un gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle; açık iş sayısının dört katı, talep şartlarına uyan öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle de açık iş sayısının dört katı asıl aday ve aynı sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan liste noter huzurunda kura ile belirlenecek olup, sözlü sınav sonucuna göre yerleştirme yapılacaktır.

4) Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır. Belirlenen asıl ve yedek aday listeleri Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi web sayfasında (www.ksu.edu.tr) ilan edilecektir.

5) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5'inci maddesinde belirtilen "işe göndermede öncelikli olanlar" ibaresindeki hüküm mezkür yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

6) Noter Kurası sonucuna göre yapılacak sözlü sınav sonucuna göre istihdam edilecek olan aday Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine bağlı birimlerinde çalıştırılacaktır.

7) İstihdam edilecek işçilerin ücreti brüt asgari ücretin % 10 artırımlı olarak ödenecektir. Bu ücrete yol ve yemek yardımı eklenecektir.

8) Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri feshedilecektir.

9) Başvuran adaylar Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde diğer çalışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar.

B) GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahküm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

3) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

4) Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel (ruhsal ve fiziksel) sorununun olmadığını (Üniversite Hastaneleri / Devlet Hastanelerinden alınmış heyet raporu ile) belgelemeleri gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

5) 03.06.2022 tarih ve 31855 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik" gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında yapılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak. (Asıl ve yedek adayların belirlenmesini müteakip yapılacaktır.)

C) ÖZEL ŞARTLAR

1) İlköğretim Mezunu Olmak

2) 18 yaşını doldurmuş 30 yaşını tamamlamamış olmak.

3) Cinsiyeti erkek olmak.

4) Askerliğini yapmış olmak.

5) Çiftlik İşçisi için F sınıfı ehliyete sahip olmak.

6) Başvuru yapacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (Ruhsal ve/veya Fiziksel) olmaması ve 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak.

D) KURA/SÖZLÜ SINAV TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

1) Kura işlemi 06/07/2023 tarihinde saat 14.00'te Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Cahit Zarifoğlu Konferans Salonunda yapılması planlanmış olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda adaylara ayrıca Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi web sayfasından (www.ksu.edu.tr) duyurulacaktır.

2) Sözlü Sınav 13/07/2023 tarihinde saat 13.30'da Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Cahit Zarifoğlu Konferans Salonunda yapılması planlanmış olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda adaylara ayrıca Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi web sayfasından (www.ksu.edu.tr) duyurulacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

E) ATAMA İŞLEMLERİ

1) Noter kurası/Sözlü Sınav ile atanmaya hak kazananlar için yapılan belge kontrolü sonucunda işe alınması uygun görülen asıl adaylar istenilen belgeleri şahsen belirtilen adres yer veya Kuruma teslim edecektir. Asıl adayların müracaat etmemesi durumunda yedek adayların isimleri Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi web sayfasında (www.ksu,edu.tr) duyurulacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Posta, kargo ve kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak hastalık vb. mazereti olan adaylar durumunu resmi olarak belgelendirmek şartıyla atanmaya esas belgelerini noter vekaletiyle yakınları aracılığıyla teslim edebilecektir.

2) Adayların atama işlemi arşiv araştırması sonucuna göre yapılacaktır.

3) Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

4) Deneme süresi (deneme süresi iki aydır), bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri feshedilecektir.

5) İşe alım sürecindeki tüm duyurular Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi web sayfasından (www.ksu.edu.tr) duyurulacaktır. Bu duyurular tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

F) İLETİŞİM

1) Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'nın aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bilgi alabileceklerdir.

2) İletişim Kanalları (Tel: 0 344 300 1197 - 0 344 300 1205

3) Adres: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Kayseri Yolu Üzeri Avşar Yerleşkesi Onikişubat / KAHRAMANMARAŞ

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