Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz akademik birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. 24. ve 26. maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi hükümleri çerçevesinde öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi Adaylarından;

Başvuru Dosyasında İstenen Belgeler:

. Başvuru dilekçesi (https://hacibayram.edu.tr/personel adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan dilekçe),

. Özgeçmiş,

. Lisans, tezli yüksek lisans, doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen denklik belgesi(Onaylı)),

. Yabancı dil belgesi,

. Yayın listesi,

. 2 (iki) adet fotoğraf,

. Kimlik fotokopisi,

. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hizmet takip programından (HİTAP) alınan hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyası.

(Üniversitemiz personelinin hizmet belgesi almasına gerek yoktur.)

PROFESÖR Kadrolarına Başvuracak Adaylar için:

1- Başvuru Dosyasına Eklenecek Belgeler:

. Doçentlik Belgesi,

2-Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası:

. Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi'ne uygunluk beyan formu (https://hacibayram.edu.tr/personel adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan form)

. İlgili form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyası, (fiziki olarak dosya hazırlanacaktır)

3-Yayın Dosyası:

. Adayların özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi ve doçentlik sonrası yaptığı bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan, 6 (altı) adet Flash bellek (ayrıca fiziki olarak dosya hazırlanmayacaktır) teslim edilecektir.

DOÇENT Kadrolarına Başvuracak Adaylar için:

1- Başvuru Dosyasına Eklenecek Belgeler:

. Doçentlik belgesi,

2-Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası:

. Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi'ne uygunluk beyan formu (https://hacibayram.edu.tr/personel adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan form)

. İlgili form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyası, (fiziki olarak dosya hazırlanacaktır.)

3-Yayın Dosyası:

. Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan, 4 (dört) adet Flash bellek (ayrıca fiziki olarak dosya hazırlanmayacaktır) teslim edilecektir.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ Kadrolarına Başvuracak Adaylar için:

1-Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası:

. Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi'ne uygunluk beyan formu (https://hacibayram.edu.tr/personel adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan form)

. İlgili form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyası, (fiziki olarak dosya hazırlanacaktır.)

2-Yayın Dosyası:

. Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doktora belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan,4 (dört) adet Flash bellek(ayrıca fiziki olarak dosya hazırlanmayacaktır) ilgili Dekanlık/Müdürlüğe teslim edilecektir.

Açıklamalar

1. Başvurular, bu ilanın Resmi Gazete' de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde alınacaktır.

2. Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi'ne uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

3. Profesör ve doçent adayları Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı'na, doktor öğretim üyesi adayları ise ilgili dekanlık veya müdürlüğe başvurularını şahsen yapacaklardır.

4. Doçent kadrosuna profesörler, doktor öğretim üyesi kadrolarına profesör ve kadro unvanı doçent olanlar müracaat edemez.

5. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

6. İlana ve sürece ilişkin bilgiler https://hacibayram.edu.tr/personel internet adresinde yayımlanacaktır.

7. İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını ve ilan edilen her pozisyonu iptal edebilir.

8. Üniversitemizin ilan ve ilan takviminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

> Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanunun 31.maddesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca öğretim görevlisi alınacaktır.

A) BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

1. Başvuru formu (https://hacibayram.edu.tr/personel adresindeki Formlar sekmesinde yer alan ilgili form; Başvuru formunun eksiksiz şekilde doldurulması ve ıslak imzalı olması gerekmektedir).

2. Kimlik fotokopisi,

3. Özgeçmiş,

4. Erkek adaylar için askerlikle ilgili belge (terhis, tecil, muafiyet vs.),

5. Lisans diploması (onaylı sureti veya karekodlu e- Devlet çıktısı),

6.Tezli yüksek lisans diploması (onaylı sureti veya karekodlu e-Devlet çıktısı),

7. Mezuniyet not ortalamasının belirtildiği lisans transkripti (aslı veya onaylı sureti ),

8. ALES belgesi (doğrulama kodunun okunabilir olması),

9. 2 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı),

10. YDS veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen dil belgesi (doğrulama kodunun okunabilir olması),

11.Tecrübe durumunu gösterir belge, ((İlan edilen kadronun başvuru şartına bağlı olarak alınacak onaylı belge) (Hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşundan onaylı bir yazıyla belgelendirilmelidir)),

12. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hizmet takip programından (HİTAP) alınan hizmet belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için),

13. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (karekodlu e- Devlet çıktısı).

B) AÇIKLAMA

1. Atanmaya hak kazanıldığında, adayların diplomaların aslını veya noter onaylı suretini teslim etmeleri gerekmektedir.

Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca denkliğinin kabul edildiğinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

C) MUAFİYET:

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Muafiyet başlıklı 14. maddesinin;

1. Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, (Değişik ibare:RG-3/3/2022- 31767) 7 nci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. hükümü kapsamında merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

2. Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

D) BAŞVURUYA İLİŞKİN UYARILAR

1. Adayların 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.

2. Başvurular ilgili birimlerin ilanda belirtilen adreslerine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmeler ve süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli müracaatlar kabul edilmeyecektir.

3.Müracaat edecek adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların her iki başvurusu da değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. Üzerinde kontrol kodu olmayan ALES ve Yabancı Dil Sonuç belgeleri geçersizdir.

5. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak olup, bu durumda gerekli hukuki prosedür uygulanacaktır.

6.Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun 100'lük sisteme göre puanı gerekmektedir. Mezuniyeti notu

4'lük ve 5'lik not sistemine göre olanların 100'lük not sistemine eşdeğerliği hesaplanırken "Yükseköğretim Kurulu Not Dönüşüm Tablosu" kullanılacaktır.

7.Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları Üniversitemizin https://hacibayram.edu.tr/personel sayfasında yayımlanacaktır. İlgili web sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

8.Atanmaya hak kazanan adayın görev aylığı derece ve kademesine göre derece değişikliği yapma yetkisi kurumumuza aittir.

9. Üniversitemiz, gerekli gördüğü takdirde ilan ve sınav takviminin her aşamasında iptal, değişiklik yapabilir.

SINAV TAKVİMİ

Başvuru Tarihi : 15.06.2023

Son Başvuru Tarih : 10.07.2023

Ön Değerlendirme Tarihi : 12.07.2023

Sınav Giriş Tarihi : 13.07.2023

Sonuç Açıklama Tarihi : 14.07.2023

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi : https://hacibayram.edu.tr/personel