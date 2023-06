Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Sinop Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48'inci maddesindeki, Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

1- Profesör Kadrosuna Başvuracak Adayların; Doçent unvanını aldıktan sonra yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterdikleri 1 (bir) adet dilekçe ile birlikte 1 (bir) adet fotoğraf olmak üzere; Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi ve Sinop Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının internet adresinden temin edilen Akademik Değerlendirme Formunu doldurarak yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet fiziki dosya ile birlikte ilgili evrakları 6 (altı) adet taşınabilir belleğe aktararak Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla müracaat etmeleri gerekmektedir.

- Kişisel Veriler Kanunu Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnine (https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2022/10/SNU-ARM-009-KVK-Mevzuati-Uyarinca- Akademik-Personel-Adayi-Acik-Riza-Metni.pdf) web adresinden ulaşılarak onaylı şekilde başvuru dosyasına eklenecektir.

- Kişisel Veriler Kanunu Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metnine (https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2022/10/SNU-AYM-016-KVK-Mevzuati-Uyarinca- Akademik-Personel-Adayi-Aydinlatma-Metni.pdf) web adresinden ulaşılarak onaylı şekilde başvuru dosyasına eklenecektir.

2- Doçent Kadrosuna Başvuracak Adayların; Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirttikleri 1 (bir) adet dilekçe ile birlikte 1 (bir) adet fotoğraf olmak üzere; Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi ve Sinop Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının internet adresinden temin edilen Akademik Değerlendirme Formunu doldurarak yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet fiziki dosya ile birlikte ilgili evrakları 4 (dört) adet taşınabilir belleğe aktararak Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla müracaat etmeleri gerekmektedir.

Üniversitelerde görev yapmakta/yapmış olan ders veren kadrolu öğretim elemanları hariç olmak üzere daha önce ders verme deney imini sağlayamayan Doçent kadrosuna başvuran adaylarda başvuruları esnasında belirledikleri 3 (üç) farklı konunun yer aldığı deneme dersine ait dilekçelerini ilgili birime teslim etmeleri gerekmektedir.

- Kişisel Veriler Kanunu Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnine (https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2022/10/SNU-ARM-009-KVK-Mevzuati-Uyarinca- Akademik-Personel-Adayi-Acik-Riza-Metni.pdf) web adresinden ulaşılarak onaylı şekilde başvuru dosyasına eklenecektir.

- Kişisel Veriler Kanunu Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metnine (https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2022/10/SNU-AYM-016-KVK-Mevzuati-Uyarinca- Akademik-Personel-Adayi-Aydinlatma-Metni.pdf) web adresinden ulaşılarak onaylı şekilde başvuru dosyasına eklenecektir.

3- Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvuracak Adayların; Başvurdukları anabilim dalını belirttikleri 1 (bir) adet dilekçe ve Adayın belirlediği 3 (üç) farklı konunun yer aldığı deneme dersine ait dilekçesi ile birlikte 1 (bir) adet fotoğraf olmak üzere; Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi ve Sinop Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının internet adresinden temin edilen Akademik Değerlendirme Formunu doldurarak varsa yabancı dil başarı belgesi eklenerek yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet fiziki dosya ile birlikte ilgili evrakları 4 (dört) adet taşınabilir belleğe aktararak ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla müracaat etmeleri gerekmektedir.

- Kişisel Veriler Kanunu Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnine (https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2022/10/SNU-ARM-009-KVK-Mevzuati-Uyarinca- Akademik-Personel-Adayi-Acik-Riza-Metni.pdf) web adresinden ulaşılarak onaylı şekilde başvuru dosyasına eklenecektir.

- Kişisel Veriler Kanunu Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metnine (https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2022/10/SNU-AYM-016-KVK-Mevzuati-Uyarinca- Akademik-Personel-Adayi-Aydinlatma-Metni.pdf) web adresinden ulaşılarak onaylı şekilde başvuru dosyasına eklenecektir.

BAŞVURU SÜRESİ: Başvurular; 12/06/2023-03/07/2023 tarihleri mesai saatleri içerisinde yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurularda postada meydana gelecek gecikmelerden kurumumuz sorumlu olmayacaktır.

NOT: 2547 sayılı Kanun'un Ek-38 inci maddesi uyarınca belirlenen %30 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

-Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına Profesör ve Doçentler başvuramazlar.

-Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan veya e-Devlet üzerinden (HİTAP) alacakları ayrıntılı hizmet belgesini başvuru belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

-Lisans/lisansüstü diplomaların veya geçici mezuniyet belgelerinin sureti veya e-Devlet çıktısı (Yabancı öğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösterir belge) Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin onaylanması gerekmektedir.

-Erkek adayların askerlik durum belgesini başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir. Askerlik durum belgesi e-Devlet üzerinden alınabilir.

-Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır.

-Herhangi bir akademik birimde öğrenci alımı için Yükseköğretim Kurulunun öngördüğü öğretim üyesi sayısına ulaşılıncaya kadar, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinde belirtilen atanma ve yükseltilme için gerekli olan akademik puan şartı aranmaz

-Makalelerin basıldığı derginin hangi indekslerde tarandığının aday tarafından belgelenmesi gereklidir. Sempozyum ve kongrelere katılım veya sunum belgelendirilmelidir. Kitap veya bölüm yazarlığında uluslararası ya da ulusal kitabın künyesi eklenmelidir.

-Eserlerin yayımlanmış veya DOI numarası almış olması gereklidir.

-Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesine Personel Daire Başkanlığının https://pdb.sinop.edu.tr/mevzuat/ web adresinden ulaşılabilir.

-Akademik Değerlendirme Formuna ve Başvuru Dilekçe Örneğine Personel Daire Başkanlığının https://pdb.sinop.edu.tr/belgeler/ web adresinden ulaşılabilir.

-Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır.

-İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.

-Adaylar sadece bir kadroya başvuru yapabilir.

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerine "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır. Tüm başvurular https://personelilan.sinop.edu.tr/ adresi üzerinden elektronik olarak alınacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik no t sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğinin belirlenmesinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlilik tablosu kullanılacaktır. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir.

4- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır. Ancak Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

5- Meslek Yüksekokullarında ilan edilen kadrolar yabancı dil şartından muaftır.

6- Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bili m alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kan ununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişki er ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından e n az (Değişik ibare:RG-18/5/2021-31485) 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

7- Araştırma Görevlileri 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca alınacaktır. 2023 yılı ocak ayının birinci günü itibarıyla ot uz beş yaşını doldurmuş olanlar, lisansüstü eğitim öğrencilik azami süresi dolan ve ilgili Yönetmelikler gereğince azami süreleri yeniden başlayanlar ile azami sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri ke silen araştırma görevlileri ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına müracaat edemezler.

MUAFİYET

1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2- Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6'ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

İSTENEN BELGELER (İstenen belgelerin ilan edilen şartlara uygun olarak gönderilmesi gerekmektedir).

1- Başvuru Dilekçesi. (https://pdb.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/111/2021/01/ogretim_Elemani_Kadrolarina_Ait_Basvuru_Dilekcesi-2.doc) web adresinden temin edilebilir.

(Başvuru Formunda İlan Detay Numarası Belirtilmesi Gerekmektedir).

2- Özgeçmiş.

3- Nüfus cüzdanı fotokopisi.

4- Son altı ay içerisinde çekilmiş bir (1) adet fotoğraf.

5- ALES sonuç belgesi.

6- Yabancı Dil Belgesi (YDS veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen belge) (İlan şartına bağlı olarak eklenecektir).

7- Yüksek Lisans/Doktora öğrenci belgeleri/Çalışma alanını belirten Enstitü yazıları (İlan şartına bağlı olarak eklenecektir).

8- Lisans/Yüksek Lisans/Doktora mezuniyet belgeleri (İlan şartına bağlı olarak eklenecektir).

9- Lisans/Yüksek Lisans/Doktora transkript belgeleri (İlan şartına bağlı olarak eklenecektir).

10- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten askerlik belgesi.

11- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan veya e-Devlet üzerinden (HİTAP) alacakları ayrıntılı hizmet belgesini başvuru belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

12- Alanında İş Tecrübe Belgesi. (SGK belgesi ile birlikte ıslak imzalı veya elektronik imzalı olmalıdır) (İlan şartına bağlı olarak eklenecektir).

13- Kişisel Veriler Kanunu Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnine (https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2022/10/SNU-ARM-009-KVK-Mevzuati-Uyarinca- Akademik-Personel-Adayi-Acik-Riza-Metni.pdf) web adresinden ulaşılarak onaylı şekilde başvuru dosyasına eklenecektir.

14- Kişisel Veriler Kanunu Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metnine (https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2022/10/SNU-AYM-016-KVK-Mevzuati-Uyarinca- Akademik-Personel-Adayi-Aydinlatma-Metni.pdf) web adresinden ulaşılarak onaylı şekilde başvuru dosyasına eklenecektir.

AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

1- Adaylar aynı sınav takviminde ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilirler. Birden fazla başvuru yaptığı tespit edilen adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

2- ÖSYM sonuç belgeleri Üniversitemizce kontrol edilerek doğrulanacağından; belgelerde Sonuç Belgesi Kontrol Kodu mutlaka yer almalıdır. (ÖSYM belgelerinde Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olması için belgelerin yeni tarihli olması gerekmektedir).

3- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

4- Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Tüm başvurular https://personelilan.sinop.edu.tr/ adresi üzerinden elektronik olarak alınacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular, süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular kabul edilmeyecektir.

5- Başvurular ilgili birimlere https://personelilan.sinop.edu.tr/ adresi üzerinden elektronik olarak yapılacaktır. Uygulamalı Birimlere Başvuracak Adaylar Sinop Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına https://personelilan.sinop.edu.tr/ adresi üzerinden elektronik olarak başvuru yapacaktır.

6- Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları http://www.sinop.edu.tr web adresinden ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

7- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

8- Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak veya yapmış olmak şartı yer alan ilanlarda, öğrenci belgesi ve ilgili transkriptinde eklenmesi gerekmektedir. (İlan şartına bağlı olarak eklenecektir).

9- Yüksek Lisans ve Doktora yapıyor veya yapmış olmak şartı yer alan ilanlarda, ilanda belirtilen anabilim dalının/bilim dalının /alanın mezuniyet belgesinde/öğrenci belgesinde/transkriptte veya onaylı resmi yazıda belirtilmiş olması gerekmektedir.

10- İlan özel şartında sertifika/belge istenmiş ise bu belge ve/veya sertifikalarında eklenmesi gerekmektedir. (İlan şartına bağlı olarak eklenecektir)