İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. maddesine, 09 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" maddelerine uygun olmak kaydı ile İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi'ne tam gün statüde çalışacak öğretim görevlisi alınacaktır.

Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile birlikte:

1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diploma fotokopileri, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi,

2. Nüfus cüzdanı, erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,

3. Özgeçmiş,

4. Son 5 yıl içinde alınmış ALES (en az 70) ve YDS (en az 85) belgeleri ile bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler İşletme Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilir.

İlk başvuru tarihi : 12.06.2023

Son başvuru tarihi : 26.06.2023

Ön değerlendirme tarihi : 05.07.2023

(Sonuçlar http://isletme.bilkent.edu.tr/ adresinde yayınlanacaktır.)

Giriş sınav tarihi : 10.07.2023

Sonuç açıklama tarihi : 12.07.2023

(Sonuçlar http://isletme.bilkent.edu.tr/adresinde yayınlanacaktır.)

FAKÜLTE : İşletme Fakültesi

AKADEMİK UNVANI : Öğretim Görevlisi

ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI : 1

ÖZEL KOŞULLAR : Üniversitelerin sosyal bilimler enstitülerine

bağlı bölümlerinde yüksek lisans yapmış olmak. Lisans derecesini İşletme ya da Muhasebe ve Finans Yönetimi alanında almış olmak. Çok iyi düzeyde İngilizce bilmek, İngilizce sunuş yapabilmek, muhasebe ve finans alanlarında İngilizce ders verebilmek.

BAŞVURU ADRESİ : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı 06800, Bilkent Ankara

5836/1-1

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.