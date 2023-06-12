Ana sayfaAkademik İlanlar (Vakıf)

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Elemanı 1 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 26 haziran 2023

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 12 Haziran 2023 01:26, Son Güncelleme : 12 Haziran 2023 02:28
Yazdır
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. maddesine, 09 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" maddelerine uygun olmak kaydı ile İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi'ne tam gün statüde çalışacak öğretim görevlisi alınacaktır.

Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile birlikte:

1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diploma fotokopileri, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi,

2. Nüfus cüzdanı, erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,

3. Özgeçmiş,

4. Son 5 yıl içinde alınmış ALES (en az 70) ve YDS (en az 85) belgeleri ile bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler İşletme Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilir.

İlk başvuru tarihi : 12.06.2023

Son başvuru tarihi : 26.06.2023

Ön değerlendirme tarihi : 05.07.2023

(Sonuçlar http://isletme.bilkent.edu.tr/ adresinde yayınlanacaktır.)

Giriş sınav tarihi : 10.07.2023

Sonuç açıklama tarihi : 12.07.2023

(Sonuçlar http://isletme.bilkent.edu.tr/adresinde yayınlanacaktır.)

FAKÜLTE : İşletme Fakültesi

AKADEMİK UNVANI : Öğretim Görevlisi

ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI : 1

ÖZEL KOŞULLAR : Üniversitelerin sosyal bilimler enstitülerine

bağlı bölümlerinde yüksek lisans yapmış olmak. Lisans derecesini İşletme ya da Muhasebe ve Finans Yönetimi alanında almış olmak. Çok iyi düzeyde İngilizce bilmek, İngilizce sunuş yapabilmek, muhasebe ve finans alanlarında İngilizce ders verebilmek.

BAŞVURU ADRESİ : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı 06800, Bilkent Ankara

5836/1-1

1 <>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

ÇOK OKUNANLAR
ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜNE AİT İLANLAR

Kategoriler

4/B İlanlarıAkademik İlanlar (Devlet)Akademik İlanlar (Vakıf)Askeri İlanlarDaimi İşçi İlanlarıEngelli İlanlarıEski HükümlüGeçici İşçi İlanlarıGenel İlanlarKalkınma AjansıKPSS-A İlanlarıKPSS-B İlanlarıMahalli İlanlarÖğrenci Alım İlanlarıÖzel Okul İlanlarıSYDV İlanlarıTerörle Mücadelede Yaralanan İşçiYatay Geçiş İlanlarıYÖK DuyurularıYurt Dışı Burs/Prog. İlanlarıYüksek Lisans ve Doktora

Yeni İlanlar

Türkiye Petroller Anonim Ortaklığı 126 İşçi Alacak

Türkiye Petroller Anonim Ortaklığı 126 İşçi Alacak
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 4 İşçi Alacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 4 İşçi Alacak