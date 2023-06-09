Bezmialem Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Duyuru Başlama Tarihi : 09.06.2023

Son Başvuru Tarihi : 23.06.2023

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ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN:

Üniversitemizin yukarıda belirlenen birim ve bölümlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

- İlana başvuru için gerekli belge ve bilgilere Üniversitemiz web sayfası www.bezmialem.edu.tr den ulaşılabilir.Bezmialem Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesinde (https://bezmialem.edu.tr/tr/PublishingImages/Sayfalar/universitemiz/yonetmelikler-ve-yonergeler/BVU-16-08-2018ogretim%20-uyeligine-Yukseltilme-ve-Atanma-Kriterleri-Yonergesi-degisiklikler.pdf) ifade edilen şartların sağlanması gerekmektedir. Son 5 yılda yapılan yayınlar için SCI veya SCI-Exp indeks bilgilerini içeren belgelerin ilgili eserlerin ön sayfası olarak konulması önem taşımaktadır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

- Bezmialem Vakıf Üniversitesi Öğretim Elemanı Başvuru Formu ve Dilekçesi

- Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Akademik Etkinlik Puanları Formu

- Özgeçmiş (YÖK Formatında)

- Başvuru Dilekçesi (bilimsel faaliyetleri, akademik yayınlarının niteliği, sürekliliği, bu yayınlara yapılan ulusal ve uluslararası atıflar, eğitim programına ve üniversite yönetimine yaptığı katkılar, geliştirdiği ders ve programlar ile ana hatlarıyla araştırma ilgilerini ve gelecekle ilgili akademik çalışma planlarını içermelidir.)

- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

- Fotoğraf (2 Adet)

- Noter Onaylı Diploma Fotokopileri (Yurt dışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca verilen Denklik Belgesi)

- Özgeçmiş ve akademik/bilimsel çalışmalarını içeren dosya (Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar için 4 adet dosya veya CD)

- KPDS/ÜDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge. (Varsa)

- Başvurular ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne şahsen / posta yolu ile yapılabilir.

Başvuru Adresi: Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi 34093 Fatih/İstanbul

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