Ziraat Bankası 150 Uzman yardımcısı alacak

Ziraat Bankası

ZİRAAT BANKASI UZMAN YARDIMCISI

İŞE ALIM SINAVI BAŞVURU KOŞULLARI

Bankamız, İstanbul ilindeki Genel Müdürlük Birimleri ile Şubelerinde görevlendirilmek üzere, 150 Uzman Yardımcısıistihdam edecektir.

Uzman Yardımcıları Türkiye'nin 100 yıllık bir geleneği olan Ziraat Bankası Bankacılık Okulu programını tamamladıktan sonra görevlerine başlatılacaktır.

Bankacılık Okulunda eğitimler, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi işbirliği ile yürütülmekte olup, belirlenen eğitimleri başarı ile tamamlayan adaylar, Bankacılık alanında Yüksek Lisans Diplomasına sahip olacaklardır.

GENEL HUSUSLAR

. Sınav süreci yazılı ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır.

. Çalışma ili İstanbul'dur.

. Yazılı sınav İstanbul Üniversitesi tarafından 3 merkezde (Ankara,İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa) 16 Temmuz 2023 Pazar günü saat 14:30'da gerçekleştirilecektir.

. Üniversite, gerekli hallerde adayların sınava gireceği yerleri önceden duyurmak kaydıyla

değiştirebilecektir.

. Mülakat süreci Bankamız tarafından yürütülecektir.

ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. 01.01.1993 ve sonrası doğumlu olmak, (18 yaşını doldurmuş olmak)

3. Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak,

4. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

5. Bankacılık Kanununa göre Bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,

6. Yurt içinde ve yurt dışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmamak (resmi sağlık kurulu raporu ile belgelenir),

7. Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak,

8. Yazılı sınava İdari alandan katılacak adaylar için;Üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllıkeğitim veren İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası İlişkiler, Hukuk,Bankacılık, Finans, Muhasebe, Uluslararası Finans, Ticaret ve Bankacılık, Sigortacılık ve

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

Risk Yönetimi, Sermaye Piyasası, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Yönetimi ve Yönetim Bilişim Sistemleri ile bankacılık mesleğiyle ilgili bölümlerinden veya üniversitelerin Ekonometri, İstatistik, Aktüerya, Matematik, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Fizik, İşletme ve Tarım Ekonomisi, Tarım Ticareti ve İşletmeciliği, Tarım Ekonomisi bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da Ağustos 2023 itibari ile mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak.

Yazılı sınava Mühendislik alanından katılacak adaylar için;Üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren ;Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Mimarlık, Çevre Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Metalurji Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği, Yapay Zeka Mühendisliği, Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da Ağustos 2023 itibari ile mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak,

9. Daha önce T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Uzman Yardımcılığı Sınavı'nın mülakat aşamasında elenmemiş olmak,

10. Adaylar başvuru sırasında mezuniyetlerine göre İdari Alan veya Mühendislik Alanıtercihi yapacaklardır.

ÖDEME VE BAŞVURU SÜRECİ

Başvurular 06 Haziran 2023 - 23 Haziran 2023 Cuma günü saat 23.59'a kadar İstanbul Üniversitesi'nin https://ziraatbank.istanbul.edu.trinternet sitesine üye olmak suretiyle yapılacaktır.

"Sınav Başvuru Formu" aday tarafından eksiksiz olarak doldurulacak ve son 6 ay içerisinde çekilmiş JPEG formatında vesikalık fotoğraf, sınav başvuru formuna eklenecektir. Fotoğrafı bulunmayan veya belirtilen özellikleri taşımayan fotoğrafla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Sınava başvuracak adaylar, Üniversite tarafından belirlenen sınav ücreti olarak 550 TL ödeyecektir. Ödeme işlemi, sınav başvurusu esnasında ÜNİVERSİTE'ninhttps://ziraatbank.istanbul.edu.trinternet sitesi üzerinden kredi/banka kartı ile gerçekleştirilecektir. Üniversite kuralları gereği başka kanallardan ödeme kabul edilmeyecektir.

Başvuru Formu Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar:

. Formda beyan edilen özgeçmiş bilgilerinin sınav başvuru koşullarına uymaması halinde başvuru kabul edilmeyecektir.

. İşe alım sürecinin herhangi bir aşamasında aranan nitelikleri taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

. Yanlış bilgi veren veya bazı bilgileri gizlediği tespit edilen aday, bundan doğacak sorumlulukları kabul etmiş sayılacak ve gerçek dışı beyanla işe alımdan dolayı Banka'nın uğrayabileceği her türlü zarardan sorumlu olacaktır.

SINAV SÜRECİ

Sınav Daveti

. Adaylar tercih ettikleri sınav merkezinde sınava gireceklerdir.

. Başvurusu kabul edilen adaylar sınav yeri ve saatini bildiren "Sınav Giriş Belgesi"ni 10 Temmuz 2023 Pazartesi gününden itibaren İstanbul Üniversitesi'ninhttps://ziraatbank.istanbul.edu.trinternet sitesinden T.C. Kimlik numaralarını girerek alabileceklerdir.

Yazılı Sınav

. Yazılı sınav, ilan edilen sınav merkezlerinde 16 Temmuz 2023 Pazar günü saat 14:30'da başlayacak olup, çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır.

. Adaylar sınava girebilmek için Sınav Giriş Belgesi ile Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesini (fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport) ibraz etmek zorundadırlar. Bunların dışında başka hiçbir belge sınava girebilmek için geçerli olmayacaktır.

. Sınav giriş belgesi veya fotoğraflı kimlik belgesi yanında olmayan adaylar yazılı sınava alınmayacaktır.

. Adayların sınav merkezine, kağıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar; pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlar; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera, kulaklık, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth, elektronik sözlük, akıllı saat vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları; her türlü kesici ve delici alet, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneler; içecek (su hariç) ve yiyecek vb. gıda maddeleri ile girmeleri kesinlikle yasaktır.

. Sınava 15 dakikadan fazla geç kalan adaylar sınava alınmayacaktır.

. Yazılı sınav 3 bölümden oluşmaktadır. Sınav tek bir oturum halinde gerçekleştirilecek olup, toplam soru sayısı 140 adet ve toplam sınav süresi 160 dakikadır.

. Sınav soru dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

İdari Alan için 3. Bölüm Sınav Konuları:

Ekonomi (Mikroekonomi, Makroekonomi, Uluslararası Ekonomi, Para/Banka/Kredi, Maliye Politikası, İşletme Ekonomisi, Türkiye Ekonomisi, Güncel Ekonomi),

Hukuk (Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra-İflas Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, İş Hukuku, Bankacılık Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu)

Muhasebe (Genel Muhasebe, Mali Tablolar Analizi)

İşletme Finans ( Finansal Planlama, Nakit Yönetimi, Stok Yönetimi, Sermaye)

Mühendislik Alanı için 3.Bölüm Sınav Konuları:

Genel Alan Bilgisi (Matematik I-II, Fizik I-II, Lineer Cebir, Diferansiyel Denklemler, Mühendislik Etiği, Ticari Aritmetik)

Endüstri Mühendisliği Soruları (Üretim Planlama ve Kontrol, Yöneylem Araştırması, Mühendislik Mekaniği, Kalite Kontrol, İnsan Kaynakları, Üretim-Benzetim, İstatistik, Ergonomi)

. Yazılı sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itiraz, İstanbul Üniversitesi sınav hizmetleri web sitesinden çevrimiçi olarak erişilen form doldurularak, 18 Temmuz 2023 saat 17:00'a kadar ve sayfada yer alan süreç takip edilerek yapılabilecektir.

. Yazılı sınavda, sınav bölümlerinin her biri baraj niteliğinde olup, başarı tespitinde bulunulması için; sorulan soruların 1. bölümden en az %50'sinin(en az 25 doğru), 2. bölümden en az %50'sinin(en az 20 doğru) ve 3. bölümden en az %50'sinin(en az 25 doğru) doğru olarak cevaplandırılması ve 60 ve üstü puan alınması gerekmektedir.

. Sınav sonuçları İstanbul Üniversitesi'ninhttps://ziraatbank.istanbul.edu.trinternet adresi üzerinden ilan edilecektir.

. Yazılı sınav sonucuna itiraz, İstanbul Üniversitesi sınav hizmetleri web sitesinden çevrimiçi olarak erişilen form doldurularak, 05 Ağustos 2023 saat 17:00'a kadar ve sayfada yer alan süreç takip edilerek yapılabilecektir.

Mülakat

. Sorulan soruların 1. bölümden en az %50'sini, 2. bölümden en az %50'sini ve 3. bölümden en az %50'sini doğru cevaplandıran ve 60 ve üstü puan alan adaylar arasından puanı en yüksek adaydan başlanmak üzere her bir alan bazında alınması planlanan sayının 4 (dört) katı aday (son adayla aynı puanı alan adaylar dahil) mülakata çağırılacaktır. Adayların yazılı sınavda gösterdikleri başarı durumuna göre mülakat kontenjanı için planlanan sayının altında veya üzerinde aday mülakata davet edilebilecektir.

. Mülakata çağırılmak üzere kontenjana giren adaylar Bankamızınwww.ziraatbank.com.trinternet sitesinde ilan edilerek mülakata davet edilecektir. Mülakat tarihleri, yerleri ve adayların yanlarında getirmesi gereken belgeler bu davette duyurulacaktır.

. Mülakat neticesinde yapılan değerlendirme sonucu, başarılı ve yedek adaylar yine www.ziraatbank.com.trinternet sitesinde duyurulacaktır.

. Adayların sözlü sınav sırasında gösterdikleri performansa göre alınması planlanan sayının altında veya üzerinde aday istihdam edilebilecektir.