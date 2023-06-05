Türkiye Elektrik İletim Aş. 126 işçi alacak

TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TAŞRA TEŞKİLATININ SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINDA İSTİHDAM EDİLECEK ? 80 TEKNİSYEN ALIMI HAKKINDA DUYURU

TEİAŞ

Şirketimizin taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 09.08.2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre

7'si Elektronik, 13'ü İnşaat, 5'i Kimya ve 55'i Elektrik olmak üzere toplam 80 Teknisyen alınacaktır.

İşe alınacak elemanların çalıştırılacağı iller ve alınacak eleman sayıları aşağıda belirtilmiştir.

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BAŞVURU:

Durumları talep şartlarına uyanlar, ilanın İŞKUR internet sitesinden yayımlandığı tarihten itibaren (12-16/06/2023 tarihleri arası) 5 gün içinde Türkiye İş Kurumu İl/Şube Müdürlüklerinden, İŞKUR internet sitesinden (https://esube.iskur.gov.tr/ adresi üzerinden "İş Arayan" linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak) veya e-Devlet üzerinden ya da Alo 170 hattı üzerinden başvurularını yapabilecektir.

BAŞVURUDA ARANILAN ŞARTLAR:

Adaylarda aranacak şartlar İşkur iş ilanlarında ve Şirketimiz internet sitesinde (www.teias.gov.tr) ilan edilecektir.

SÖZLÜ SINAVA KATILACAK ADAYLARIN BELİRLENMESİ:

İŞKUR'a başvuru yapan ve isimleri Şirketimize gönderilen adaylardan;

- Talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle, açık iş sayısının dört

(4) katı ile

- Öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle, açık iş sayısının dört (4) katı aday

noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecek ve bu adaylar sözlü sınava davet edilecektir.

Kura çekimi, iş ilanında belirtilen gün, saat ve adreste noter huzurunda yapılacaktır.

İş gücü talebi il düzeyinde karşılanacaktır.

İşçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Şirketimizin internet sitesinin (www.teias.gov.tr) "duyurular" kısmından ilan edilecektir.

Talep şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların başvuruları kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında sonlandırılabilecektir.

TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TAŞRA TEŞKİLATININ SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINDA İSTİHDAM EDİLECEK -66 TEKNİKER ALIMI HAKKINDA DUYURU

TEİAŞ

Şirketimizin taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 09.08.2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre

51'i Elektrik, 14'ü Harita ve 1'i Makine olmak üzere toplam 66 Tekniker alınacaktır.

İşe alınacak elemanların çalıştırılacağı iller ve alınacak eleman sayıları aşağıda belirtilmiştir.

BAŞVURU:

Durumları talep şartlarına uyanlar, ilanın İŞKUR internet sitesinden yayınlandığı tarihten itibaren (12-16/06/2023 tarihleri arası) 5 gün içinde Türkiye İş Kurumu İl/Şube Müdürlüklerinden, İŞKUR internet sitesinden (https://esube.iskur.gov.tr/ adresi üzerinden "İş Arayan" linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak) veya e-Devlet üzerinden ya da Alo 170 hattı üzerinden başvurularını yapabilecektir.

BAŞVURUDA ARANILAN ŞARTLAR:

Adaylarda aranacak şartlar İşkur iş ilanlarında ve Şirketimiz internet sitesinde (www.teias.gov.tr) ilan edilecektir.

SÖZLÜ SINAVA KATILACAK ADAYLARIN BELİRLENMESİ:

İŞKUR'a başvuru yapan adaylardan;

- 2022 yılı KPSS P93 puan türünden altmış (60) ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, talep şartlarına uygun adaylar arasından, en yüksek KPSS puanından başlanmak üzere açık iş sayısının dört (4) katı aday;

- Öncelik hakkına sahip olarak başvuran adaylardan talep şartlarına uygun olanlar arasından, öncelik hakkı sahipliğine ilişkin belgenin tarihi esas alınarak ve eski tarihli belgelerden başlanmak suretiyle, açık iş sayısının dört (4) katı aday

ayrı listeler halinde Şirketimize gönderilecek ve talep şartlarına uyan adayların tamamı sözlü sınava davet edilecektir.

İş gücü talebi il düzeyinde karşılanacaktır.

İşçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Şirketimizin internet sitesinin (www.teias.gov.tr) "duyurular" kısmından ilan edilecektir.

Talep şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların başvuruları kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında sonlandırılabilecektir.