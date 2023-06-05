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Türkiye Sağlık Enstitüleri 120 İşçi Alacak

Türkiye Sağlık Enstitüleri 120 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 16 haziran 2023

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 05 Haziran 2023 01:23, Son Güncelleme : 05 Haziran 2023 01:27
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Türkiye Sağlık Enstitüleri 120 İşçi Alacak

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığından:

TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BÜNYESİNDE GÖREV YAPMAK ÜZERE PERSONEL ALINACAKTIR

Başvuru Başlangıç Tarihi: 12.06.2023

Başvuru Biliş Tarihi: 1 6l<>6-2OZ3

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