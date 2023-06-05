Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 17 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden: SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Düzce Devlet Tiyatrosu Müdürlüğünde görev yapmak üzere, 5441 sayılı Devlet Tiyatroları Personeli Hakkında Kanun'un 5. maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Ek Geçici 16. maddesi ile 07.05.1987 tarihli ve 87/11782 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Devlet Sanatçıları ve Sanatçıların Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmasına Dair Esaslar" kapsamında, Sanatkar Memur ve Uzman Memur olarak görev yapmak üzere aşağıda belirtilen pozisyon ve sayıda sözleşmeli personel alınacaktır.

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A-GENEL ŞARTLAR:

1. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinin (A) fıkrasının 1, 2, 4, 5, 6 ve 7. bentlerinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

2. Özel Şartlarda belirtilen öğrenim durumu ile ilgili olarak, belirtilen bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki öğretim kurumlarından ön lisans, lisans veya yüksek lisans mezunu olan adayların, belirtilen bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış denklik belgelerini başvurularına eklemeleri gerekmektedir.

3. Sahnede mesleğin gereklerini aksatacak biçimde fiziksel ve sağlık sorunlarının bulunmaması gerekmektedir.

4. Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucunun olumlu olması gerekmektedir.

B- ÖZEL ŞARTLAR:

Stajyer Sanatçı

a) Lisans düzeyinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının Oyunculuk Bölümünden mezun olmak,

b) Yapılacak uygulama ve mülakat sınavında başarılı olmak.

Sahne Amiri

a) Lisans düzeyinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının Sahne Sanatları veya Tiyatro Bölümünden mezun olmak,

b) Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,

c) Yapılacak mülakat sınavında başarılı olmak.

Kondüvit

a) Ön lisans düzeyinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının Sahne Işık ve Ses Teknolojileri bölümünden veya sahne ışık ve ses ekipmanları hakkında teknik bilgiye sahip mesleki ve teknik liselerin Görüntü ve Ses Sistemleri bölümü mezunu olmak,

b) Sahne ışık ve ses ekipmanları hakkında teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak,

c) Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,

d) Yapılacak uygulama ve mülakat sınavında müzik kulağı, refleksi ve müzik kültürü açısından başarılı olmak.

Suflör-Suflöz

a) Lisans düzeyinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olup, diksiyon ile ilgili ders aldığını transkript (not döküm belgesi) ile belgelemek veya diksiyon ile ilgili sertifikaya sahip olmak,

b) Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,

c) Yapılacak mülakat sınavında başarılı olmak.

Sahne Işıkçısı

a) Mesleki ve teknik liselerin Elektrik Bölümü mezunu olmak veya meslek yüksekokullarının Elektrik Bölümü mezunu olmak,

b) Tercihen sahne ışık ekipmanları hakkında uygulama bilgisine sahip olmak,

c) Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,

d) Yapılacak uygulama ve mülakat sınavında başarılı olmak.

Sahne Makinisti

a) Mesleki ve teknik liselerin Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanının Ahşap Doğrama Teknolojisi, İç Mekan ve Mobilya Teknolojisi veya Mobilya Süsleme Sanatları dallarından herhangi birinden mezun olmak veya meslek yüksekokullarının Mobilya ve Dekorasyon Bölümünden mezun olmak veya ilkokul mezunu olanlardan marangozluk mesleğine yatkın (bu iş alanında en az 5 yıl çalışan veya işveren konumunda) olmak,

b) Fizik yapıları sağlam ve göz kusuru bulunmamak (gece körlüğü (tavukkarası), renk körlüğü vs.),

c) Her türlü vasıta ile seyahat edebilmek,

d) Görevini devamlı yapmasına engel bir hastalığı bulunmamak,

e) Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,

f) Yapılacak uygulama ve mülakat sınavında başarılı olmak.

Sahne Terzisi

a) Mesleki ve teknik liselerin veya meslek yüksekokullarının Giyim Üretim Teknolojisi, Tekstil, Hazır Giyim, Konfeksiyon Bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak veya ilkokul mezunu olanlardan terzilik mesleğine yatkın (bu iş alanında en az 5 yıl çalışan veya işveren konumunda) olmak,

b) Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,

c) Yapılacak uygulama ve mülakat sınavında başarılı olmak.

C- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ:

1. Başvurular elektronik ortamda bu ilanın Resmi Gazete 'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde (son gün mesai saati bitimine kadar) alınacaktır.

2. Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir. Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

3. Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini başvurusu sırasında pdf formatında "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan "Denklik Belgesi" alanına mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

4. Adayların eğitim, mezun olduğu bölüm, askerlik, adli sicil kaydı ve kimliğine dair bilgileri e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edilerek alınacağından, adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata/eksik olan ya da sistemden bilgileri gelmeyen adayların, başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncellemeleri/düzeltmeleri yaptırmaları, mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyenlerin ise mezuniyet belgelerini başvurusu sırasında pdf formatında "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan "Mezuniyet Belgesi" alanına mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

5. Adayların, e-Devletten SGK tescil ve hizmet dökümü/barkotlu belge oluştur seçeneği kullanarak alacakları Hizmet Dökümü belgesini başvuru sırasında pdf formatında "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan "SGK Hizmet Dökümü" alanına mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

6. Adaylar, sınav başvurusunda hangi pozisyon (unvan) için sınava gireceklerini belirtmek zorundadır. Adaylar 1 pozisyon (unvan) için tercihte bulunacaklardır.

7. Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde "İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir..."ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.

8. Adayların başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. "Başvurularım" ekranından "Başvuru Alındı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

9. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

10. Sözleşmeli olarak istihdam edilecek adayların bu ilanda ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımadığının tespiti halinde, başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca başvuru şartlarını taşımadığı daha sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri tazminatsız ve bildirimsiz feshedilecektir.

11. Adaylar Kariyer Kapısı Platformuna giriş yaptıktan sonra sol menüde "Başvurularım" sayfasındaki "Bilgiler" butonuna tıkladıktan sonra "Aday Başvuru Bilgileri" sayfası açılacaktır. Bu sayfanın "Yazdır" butonu ile çıktısı alınıp sınav günü sınav yerine getirmeleri gerekmektedir.

12. Başvuru için gerekli tüm bilgi ve belgeler yukarıda belirtildiği şekilde interaktif ortamda gönderilecek olup, bizzat veya posta yolu ile iletilen başvurular veya başvuru amaçlı belgeler işleme alınmayacaktır.

D- BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER:

1. Yazılı özgeçmiş.

2. Sınav ilanının "B-ÖZEL ŞARTLAR" başlığı altındaki pozisyonlar için istenilen öğrenim belgesi, sertifika, denklik belgesi ile mesleğe yatkınlık (SGK hizmet dökümü, bonservis ve/veya iş yeri açma) belgelerinden gerekli olanlar.

E- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:

1. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Belgelerin incelenmesi sonucu, belirtilen şartlara haiz olan adaylar sınava katılım durumlarını, Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) internet adresinden görüntüleyecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2. Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylar, uygulamalı ve mülakat sınavına girmeye hak kazanacaktır.

3. Sözleşmeli Personel Pozisyonları Listesi'nin Uzman Memur başlığındaki pozisyonlara yapılan başvuru sayısı, alınacak kişi sayısından 20 kat ve daha fazla olması durumunda, Genel Müdürlük bu sınırı aşan talepleri noter marifetiyle yapılacak çekilişle 20 kata kadar indirebilir. Noter çekiliş sonuçları Genel Müdürlüğün (www.devtiyatro.gov.tr) resmi internet adresinde duyurulacak olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

F- SINAV YERİ:

1. Sınavlar, Devlet Tiyatroları Macunköy Sosyal Tesisleri Gimat/ANKARA adresinde bulunan Orhan Asena Deneme Sahnesinde ve Atölyelerde yapılacaktır.

G- SINAV TARİHİ VE SAATİ:

1. Sınav tarihleri ve saati adayların branşlarına göre Genel Müdürlüğün (www.devtiyatro.gov.tr) resmi internet adresinde duyurulacaktır. Ayrıca, adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

2. Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları gerekmektedir.

3. Adaylar yanlarında, Kariyer Kapısı Platformuna giriş yaptıktan sonra sol menüde "Başvurularım" sayfasındaki "Bilgiler" butonuna tıkladıktan sonra açılan "Aday Başvuru Bilgileri" sayfasının çıktısını ve onaylı kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır.

H- SINAV ŞEKLİ:

1. Stajyer Sanatçı sınavı uygulamalı ve mülakat şeklinde yapılacak olup, adaylar kendilerinin seçtikleri iki parça oynayacaklardır. Ayrıca müzikal ve bedensel performanslarını gösterebilecek şekilde hazırlık yapmaları gerekmektedir.

2. Sahne Amiri, Suflör-Suflöz sınavı mülakat şeklinde yapılacaktır.

3. Kondüvit, Sahne Terzisi, Sahne Makinisti ve Sahne Işıkçısı sınavları uygulamalı ve mülakat şeklinde yapılacaktır.

I-SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ VE BAŞARI SIRALAMASI:

1. Sınav komisyonu üyelerince her aday için verilecek puanlar 100 tam puan üzerinden hesaplanacaktır. Söz konusu sınavda üyelerin adaya vermiş olduğu puanların ortalaması alınarak adayın başarı sıralaması belirlenecektir. Puan ortalaması olarak en az 70 tam puan alanlar başarılı sayılacaktır.

2. Alım yapılacak boş pozisyon sayısı kadar yedek aday ilan edilebilir. Sınavı kazanan asil adaylardan herhangi bir nedenle sözleşme imzalanamaması halinde yedek adaylar için başarı sırasına göre sözleşme yapılabilir.

3. Yedek adaylara ilişkin listenin geçerliliği, sınavın açıklandığı tarihten itibaren altı aydır. Bu sürenin bitiminden önce aynı pozisyon unvanına yönelik yeni bir sınav yapılması halinde bu sınavın ilan edildiği tarihte sona erer.

J- SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI:

1. Sınavı kazanan asil ve yedek adayların yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri Genel Müdürlüğün (www.devtiyatro.gov.tr) resmi internet adresinde duyurulacaktır. Adaylar sonuçları Kariyer Kapısı üzerinden de görüntüleyebilecektir.

2. Asil ve yedek adaylar ile sınavı kazanamayanlara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sınav esnasında veya sonrasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

3. Genel Müdürlük, gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

K- SINAV SONUÇLARINA YAPILACAK İTİRAZ:

1. İtirazlar sınav sonuçlarının ilanından itibaren 7 (yedi) gün içinde Genel Müdürlüğe dilekçe ile yazılı olarak elden, posta ya da kargo yoluyla yapılacaktır. Posta ya da kargo yoluyla yapılan başvurularda dilekçenin son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Genel Evrak birimine ulaştırılması gerekmektedir.

2. Postadaki gecikme nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Genel Evrak birimine ulaşan itirazlar ile e-posta, faks vb. yollarla yapılan itirazlar işleme konulmayacaktır.

3. İtiraz üzerine yapılan değerlendirme sonuçları, itirazda bulunan adayların itiraz dilekçelerinde belirtikleri adreslerine gönderilecektir.

4. Genel Müdürlüğümüzün www.devtiyatro.gov.tr resmi internet adresinden yayımlanacak olan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup ayrıca ilgililere yazılı tebligat yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur.

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