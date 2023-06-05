Kırıkkale Üniversitesi 60 sözleşmeli personel alacak
Kırıkkale Üniversitesi 60 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 19 haziran 2023
Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Üniversitemiz Birimlerinde çalıştırılmak ve giderleri özel bütçeden karşılanmak kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 2'nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacak olan aşağıdaki tabloda belirtilen pozisyonlar ile mezuniyet notu sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacak olan Eczacı pozisyonuna sözleşmeli personel alınacaktır.<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız
İLAN HAKKINDA DETAYLI BİLGİYE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN "SÖZLEŞMELİ
PERSONEL ALIM İLANI BAŞVURU KILAVUZUNU" İNCELEYİNİZ. BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ
05 Haziran 2023 - 08.30
19 Haziran 2023 - 17.30
https://pdbilan.kku.edu.tr/
10 Temmuz 2023
İlk Başvuru Tarihi ve Saati
Son Başvuru Tarihi ve Saati
Başvuruların Yapılacağı İnternet Adresi
Değerlendirme Sonuçları Duyuru Tarihi
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi : https://kku.edu.tr/Anasayfa,
https://personel.kku.edu.tr/Idari
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