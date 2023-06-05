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Kırıkkale Üniversitesi 60 sözleşmeli personel alacak

Kırıkkale Üniversitesi 60 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 19 haziran 2023

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 05 Haziran 2023 01:04, Son Güncelleme : 05 Haziran 2023 01:07
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Kırıkkale Üniversitesi 60 sözleşmeli personel alacak

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Birimlerinde çalıştırılmak ve giderleri özel bütçeden karşılanmak kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 2'nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacak olan aşağıdaki tabloda belirtilen pozisyonlar ile mezuniyet notu sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacak olan Eczacı pozisyonuna sözleşmeli personel alınacaktır.

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PERSONEL ALIM İLANI BAŞVURU KILAVUZUNU" İNCELEYİNİZ. BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

05 Haziran 2023 - 08.30

19 Haziran 2023 - 17.30

https://pdbilan.kku.edu.tr/

10 Temmuz 2023

İlk Başvuru Tarihi ve Saati

Son Başvuru Tarihi ve Saati

Başvuruların Yapılacağı İnternet Adresi

Değerlendirme Sonuçları Duyuru Tarihi

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi : https://kku.edu.tr/Anasayfa,

https://personel.kku.edu.tr/Idari

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