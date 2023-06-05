İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemiz İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Türkçe Birimi'ne 2547 sayılı Kanunun 31. maddesine, 09 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olan Öğretim Üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik maddelerine ve Üniversitemizin Akademik Yükseltme ve Atama Esaslarına uygun, tam gün statüde çalışacak Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Adayların ekinde özgeçmiş, diploma, son 5 yıl içinde alınmış ALES (en az 70) ve YDS (en az 85 veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen) sınav sonuç belgesi, yurtdışı diplomalar için denklik belgesi bulunan dilekçelerini işbu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Türkçe Birimi'ne teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen belgeleri taşımayan, süresi içerisinde teslim edilmeyen ve posta/kargodaki gecikmeler nedeniyle süresinden sonra iletilen başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlk başvuru tarihi: 05.06.2023

Son başvuru tarihi: 19.06.2023

Ön değerlendirme tarihi: 21.06.2023 (Sonuçlar http://web2.bilkent.edu.tr/turkce-birimi/ adresinde yayınlanacaktır.)

Giriş sınav tarihi: 03.07.2023

Sonuç açıklama tarihi: 05.07.2023

FAKÜLTE: İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

BÖLÜM: Türkçe Birimi

AKADEMİK UNVANI: Öğretim Görevlisi

ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI: 1

ÖZEL KOŞULLAR: Üniversitelerin sosyal bilimler enstitülerine bağlı bölümlerinde yüksek lisans yapmış olmak. Lisans derecesini Türk Dili ve Edebiyatı veya Türkçe Öğretmenliği alanında almış olmak.

BAŞVURU ADRESİ: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Türkçe Birimi 06800, Bilkent/Ankara

E-posta: [email protected]

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 31. maddesine, 09 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanmış olan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" maddelerine uygun olmak kaydı ile İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı'na tam gün statüde çalışacak öğretim görevlisi alınacaktır.

Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile birlikte:

1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diploma fotokopileri, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi,

2. Nüfus cüzdanı, erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,

3. Özgeçmiş,

4. Son 5 yıl içinde alınmış ALES (en az 70) ve YDS (en az 90) belgeleri ile bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı Müdürlüğüne şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler İngilizce Hazırlık Programı Müdürlüğünden öğrenilebilir.

İlk başvuru tarihi : 05.06.2023

Son başvuru tarihi : 19.06.2023

Ön değerlendirme tarihi : 23.06.2023

(Sonuçlar http://prep.bilkent.edu.tr/en/employment-opportunities/local-recruitment/ adresinde yayınlanacaktır.)

Giriş sınav tarihi : 03.07.2023 - 04.07.2023

Sonuç açıklama tarihi : 07.07.2023

(Sonuçlar http://prep.bilkent.edu.tr/en/employment- opportunities/local-recruitment/adresinde yayınlanacaktır.)

FAKÜLTE: İngilizce Hazırlık Programı

AKADEMİK UNVANI: Öğretim Görevlisi

ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI: 6

ÖZEL KOŞULLAR: İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, Mütercim Tercümanlık, Çeviribilim, Dilbilim bölümlerinden lisans mezunu olup bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

BAŞVURU ADRESİ : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı Doğu Kampüs N Binası 06800, Bilkent Ankara

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