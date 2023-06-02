İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi 46 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 16 haziran 2023
İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlere, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz vveb sayfasında yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyeleri alınacaktır.
İlanımız Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığını Kamu Personeli Alım İlanları ve Üniversitemiz web sayfasında ilan süresince yayımlanmaktadır.
İlan başvuru tarihi : 02.06,2023
İlan son başvuru tarihi: 16.06.2023
İlan olunur.
Söz konusu adayların ilana https://personelilan.inonu.edu,tr adresinden çevrimiçi olarak başvuru yapmaları gerekmektedir.
NOT :
1- Öğrenim belgesini yurt dışından almış olanların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
2- Adaylar sadece bir ana bilim dalına müracaat edebilirler.<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız
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