Türkiye Taşkömürü Kurumu 10 İşçi Alacak

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

NİTELİKLİ İŞÇİ ALIMI DUYURUSU

2022 yılı Genel Yatırım ve Finansman Programı çerçevesinde, Kurumumuzun yerüstü işyerlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve 854 sayılı Deniz İş Kanununa tabi daimi işçi statüsünde çalıştırılmak üzere tabloda belirtilen meslek ve eğitim durumlarına ve "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre, Zonguldak İş Kurumu aracılığı ve doğrudan kura çekimi yoluyla toplam 10 nitelikli eleman alımı yapılacaktır. Talebimize istinaden Zonguldak İş Kurumunca 05/06/2023 -09/06/2023 tarihleri arasında 5 günlük ilana çıkılacaktır.

Başvuracak adayların; başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle 35 yaşından gün almamış olması gerekmektedir.

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.