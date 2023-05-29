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Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı 48 İşçi Alacak

Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı 48 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 2 haziran 2023

Kaynak : Kamuilan
İlan Giriş : 29 Mayıs 2023 02:18, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2023 02:21
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Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı 48 İşçi Alacak

TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI HAKKINDA DUYURU

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ülkemizin enerji bağımsızlığına giden yolda hız kesmeden arama ve üretim faaliyetlerini sürdürerek, ülkemizin hidrokarbon kaynaklarının milletin emrine sunulması görevini yürütmeye azim ve kararlılıkla devam etmektedir. TPAO'nun yurdun dört bir yanında ve mavi vatanda artan faaliyetlerine bağlı olarak personel ihtiyacı doğmuştur. Bu ihtiyacın karşılanması için TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğüne toplam 48 (MYO mezunu işçi) personel alımı yapılacaktır.

ALIMLARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

1. Personel alımı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca gerçekleştirilecektir.

2. Başvurular Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu web sitesi www.iskur.gov.trüzerinden 29.05.2023-02.06.2023 tarihleri arasında 5 gün süreyle yapılabilecektir.

3. Personel alımına ilişkin gerekli şartlar ve kontenjan ekli tabloda sunulmaktadır.

İlanen duyurulur.

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