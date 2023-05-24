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TPAO 450 personel alacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 450 personel alacak

İlan Giriş : 24 Mayıs 2023 11:00, Son Güncelleme : 24 Mayıs 2023 11:16
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TPAO 450 personel alacak

TPAO'dan konuyla ilgili yapılan açıklama

Ortaklığımız, Ülkemizin enerji bağımsızlığına giden yolda arama ve üretim faaliyetlerini hız kesmeden sürdürmektedir. Artan arama ve üretim faaliyetlerimiz ile petrol ve doğalgaz keşiflerimiz sonucu yeni çalışma arkadaşlarına ihtiyaç duymaktayız.

Bu kapsamda 2023 yılı içerisinde, Ankara'da bulunan Merkez Teşkilatımız ile Taşra Teşkilatımız olan Batman, Adıyaman, Trakya ve Şırnak Bölge Müdürlüklerimize çeşitli alanlarda 175'i lisans, 275'i ön lisans mezunu olmak üzere toplamda 450 personel alımı yapılacaktır.

ALIMLARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

1- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, alım işlemleri gerçekleştirilecektir.

2- İlanlarımız, Türkiye İş Kurumu üzerinden 2023 yılı Mayıs sonu itibariyle yayımlanmaya başlayacak ve başvurular Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu web sitesi www.iskur.gov.tr üzerinden yapılabilecektir.

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