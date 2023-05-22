Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 52 İşçi Alacak
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 52 İşçi Alacak.
Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 22 Mayıs 2023 01:37, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2023 01:43
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden:
52 KİŞİLİK DAİMİ İŞÇİ STATÜSÜNDE PERSONEL ALIM İLANI
İlanlara Başvurular Türkiye İş Kurumu Üzerinden Yapılacaktır.
İlanlar, Türkiye İş Kurumunun https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresinde yayınlanacaktır.<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız
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