Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli personel alım İlanı

Sahil Güvenlik Komutanlığından:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Başvurular, 22-29 Mayıs 2023 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik- komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna, www.sg.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecektir.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU KOŞULLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlar ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı'nda belirtilen şartlara sahip olmak.

2. Sahil Güvenlik Komutanlığı 2023 Yılı Sözleşmeli Personel Alımları Bilgilendirme Kılavuzunda ilan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı KPSS sınavına girmiş olmak.

3. Her unvan için Bilgilendirme Kılavuzunda belirtilen puan türünde asgari KPSS puanını almış olmak.

4. Başvuru bitiş tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 18 yaşını tamamlamış (29 Mayıs 2005 ve daha önce doğanlar başvurabilir.) 01 Ocak 2023 tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1988 ve daha sonra doğanlar başvurabilir).

5. Türk Silahlı Kuvvetleri, J.Gn.K.lığı, S.G.K.lığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik, kendi isteği ile istifa ve sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak.

6. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak.

7. Bilgilendirme kılavuzunda ilan edilen kadro unvanının hizasında belirtilen niteliklere sahip olmak.

8. 2023 Yılı Sözleşmeli Personel Alımları Bilgilendirme Kılavuzunda (Mayıs 2023) belirtilen diğer şartları taşımak.

İrtibat ve bilgilendirme telefonu: 0 312 416 45 60 (Hafta İçi: 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında)

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