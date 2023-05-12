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Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi 29 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 26 mayıs 2023

Kaynak : Kamuilan
İlan Giriş : 12 Mayıs 2023 00:16, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2023 00:19
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Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 657 Sayılı Kanunun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğine ve "Amasya Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi " ne göre öğretim üyesi alınacaktır. İlan edilen kadrolar aşağıda belirtilmiş olup, istenen evraklar ve detaylı bilgilerewww.amasya.edu.trweb sayfasında yer verilmiştir. Başvuru süresi Resmi Gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 15 gündür.

Başvuru Başlama Tarihi: 12.05.2023

Başvuru Bitiş Tarihi: 26.05.2023

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